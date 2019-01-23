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"Почему молчит Лукашенко?" Реакция на попытку смены власти в Венесуэле

24.01.2019 14:39 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
"Лукашенко заговорит, когда определится победитель".

Пока в России события в Венесуэле расценивают как госпереворот при поддержке США, белорусские власти по состоянию на утро четверга предпочитают отмалчиваться.

На сайтах телеканалов «Беларусь 1», ОНТ и СТВ ничего не сообщалось о попытке свержения Николаса Мадуро. Сайты БЕЛТА и « СБ. Беларусь сегодня» ограничились сухой информацией об объявлении Хуан Гуаидо и.о. президента и количестве погибших – оценок происходящему не дается.

Любопытно, что всего две недели назад с визитом в Венесуэле находилась белорусская делегация во главе с вице-премьером Игорем Ляшенко.

На дискуссионной площадке talks.by мнения о происходящем в Венесуэле разделились. Некоторые обратили внимание на молчание белорусских властей.

«Не было бы там нефти, не было бы ни переворота, ни заявлений США, ни беспорядков».


«Все вокруг – плохие, а Мадуро – д’Артаньян».


«Не хочешь пожить, как венесуэльцы? Например, когда в стране в магазин пускают строго по определенным дням и под конвоем автоматчиков?»


«Вина во всем лежит на «избранниках народа». Смена власти произойдет в любом случае. Тут два варианта. 1. Если она происходит в рамках Конституции, через положенный срок, без всяких махинаций – она происходит мирно. 2. Если глава государства пытается силой удержаться во власти, то смена власти сопровождается кровью. Не важно, есть ли у страны ресурсы либо нет».


«Россия теряет очередного единомышленника. Лукашенко молчит, потому что хочет быть хорошим и с новым лидером стран. Говорить он будет, когда определится победитель».


«Эм, удачно Россия Мадуро денег в долг дали... Черт, невезуха! Не хотел бы никого огорчать, но, похоже, российский бюджет потерял триллион рублей!»


«Почему молчит наша власть? Братский народ страдает, а мы даже переговорную площадку не можем предложить?»


«Мадуро, чемодан, самолет, Беларусь».



Как реагируют в России

Российские политики и чиновники неодобрительно высказываются о происходящем в Каракасе, обвиняя США в поддержке переворота в суверенном государстве.

"Почему молчит Лукашенко?" Реакция на попытку смены власти в Венесуэле

Фото: Reuters

– Насчет Венесуэлы: очень грубо и деструктивно. Теперь подошла очередь Каракаса, – заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает Русская служба Би-би-си.

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что в Венесуэле творится «полное безобразие».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что события в Венесуэле показывают отношение «прогрессивного западного сообщества», которое меняет власть в стране «в ручном режиме», к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела.

В российских СМИ встречаются заголовки: «США устроили госпереворот в Венесуэле».

Оппозиционный политик Геннадий Гудков написал в Фейсбуке:

«Как могла так долго держаться власть бездаря при миллионных протестных митингах и других выступлениях народа? Честно говоря, снимаю шляпу перед миролюбием и долготерпением народа этой страны…. Насколько недальновидно наше политическое руководство, которое вновь поставило на очередного политического лузера (до этого были Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи, Виктор Янукович, Мугабе, кого я забыл? Ныне — Башар Асад), бездарно «подарив» режиму Мадуро 17 миллиардов долларов! На теплые туалеты школьникам, пенсии, дороги и лекарства денег нет, а десятки миллиардов на геополитические понты — пожалуйста. Это не ошибки — это преступление!»

 
 
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