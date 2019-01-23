"Почему молчит Лукашенко?" Реакция на попытку смены власти в Венесуэле



Фото: Reuters

«Не было бы там нефти, не было бы ни переворота, ни заявлений США, ни беспорядков».

«Все вокруг – плохие, а Мадуро – д’Артаньян».

«Не хочешь пожить, как венесуэльцы? Например, когда в стране в магазин пускают строго по определенным дням и под конвоем автоматчиков?»

«Вина во всем лежит на «избранниках народа». Смена власти произойдет в любом случае. Тут два варианта. 1. Если она происходит в рамках Конституции, через положенный срок, без всяких махинаций – она происходит мирно. 2. Если глава государства пытается силой удержаться во власти, то смена власти сопровождается кровью. Не важно, есть ли у страны ресурсы либо нет».

«Россия теряет очередного единомышленника. Лукашенко молчит, потому что хочет быть хорошим и с новым лидером стран. Говорить он будет, когда определится победитель».

«Эм, удачно Россия Мадуро денег в долг дали... Черт, невезуха! Не хотел бы никого огорчать, но, похоже, российский бюджет потерял триллион рублей!»

«Почему молчит наша власть? Братский народ страдает, а мы даже переговорную площадку не можем предложить?»

«Мадуро, чемодан, самолет, Беларусь».

Как реагируют в России

Фото: Reuters

Пока в России события в Венесуэле расценивают как госпереворот при поддержке США, белорусские власти по состоянию на утро четверга предпочитают отмалчиваться.На сайтах телеканалов «Беларусь 1», ОНТ и СТВ ничего не сообщалось о попытке свержения. Сайты БЕЛТА и « СБ. Беларусь сегодня» ограничились сухой информацией об объявлениии.о. президента и количестве погибших – оценок происходящему не дается.Любопытно, что всего две недели назад с визитом в Венесуэле находилась белорусская делегация во главе с вице-премьеромНа дискуссионной площадкемнения о происходящем в Венесуэле разделились. Некоторые обратили внимание на молчание белорусских властей.Российские политики и чиновники неодобрительно высказываются о происходящем в Каракасе, обвиняя США в поддержке переворота в суверенном государстве.заявил глава комитета Госдумы по международным делам, передаетЗамглавы комитета Совета Федерации по международным деламсчитает, что в Венесуэле творится «полное безобразие».Официальный представитель МИД Россиисказала, что события в Венесуэле показывают отношение «прогрессивного западного сообщества», которое меняет власть в стране, к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела.В российских СМИ встречаются заголовки:Оппозиционный политикв Фейсбуке: