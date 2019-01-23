"А врачи вообще в курсе, что им столько платят?" В Минздраве рассказали, какая теперь зарплата у медиков

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«Жена работает рентгенлаборант с 1993 года в тубдиспансере, за декабрь: аванс 200 руб, з.п. 300 руб, премия 56 руб. Первая категория. Это с учетом вредности по туберкулезу и рентгену. У коллег по больнице скорой помощи з.п. 500 руб., если есть высокотехнологичная операция, то плюс 200 руб. О каких 900 идёт речь? Может они пишут про те больницы, где лечатся президент и вся эта шайка?»

«Интересно, а почему тогда у моей мамы-медсестры постовой со стажем 42 года, работающей на 1,75 ставки + подработки, +доплата за замещение лаборантки, так как медсестер не хватает, выходит максимум 550 руб. чистыми, это примерно 640 руб. грязными? А тут оказывается 640 рублей ей должны только за ставку платить! Или, может, предоставите список учреждений с такими зарплатами?»

«Не поленилась прочитать сей опус знакомым медикам. Они рыдали и пообещали всем знакомым рассказать о своем благосостоянии».

Как сообщаетсо ссылкой на пресс-службу ведомства, зарплата врача-хирурга стационара, который оказывает высокотехнологичную медпомощь на одну ставку (высшая квалификационная категория, стаж работы больше 15 лет) выросла на 33 рубля — с 1 174 рублей в декабре прошлого года до 1 207 рублей в январе нынешнего.У его коллег без квалификационной категории зарплаты пониже. К примеру, у хирурга со стажем работы от 10 до 15 лет без квалификационной категории, который работает на одну ставку, зарплата выросла на 16 рублей — до 986 рублей в январе этого года.Врач-терапевт приемного отделения стационара, который работает на ставку (без квалификационной категории, со стажем работы до 5 лет, в январе получит 1059 рублей (это на 14 рублей больше, чем в декабре). Участковый терапевт с первой квалификационной категорией, со стажем свыше 15 лет в январе на ставку получит 959 рублей (на 16 рублей больше, чем в декабре).Врач общей практики амбулатории общей практики, расположенной в сельской местности (с первой квалификационной категорией, со стажем работы от 10 до 15 лет) в январе на ставку заработает 1172 рублей. Эта сумма на 18 рублей больше декабря.Врач-инфекционист поликлиники (без квалификационной категории, со стажем от 5 до 10 лет, выполняющий работу на одну должность) в январе получит на 14 рублей больше. Его зарплата вырастет с 775 рублей в декабре 2018-го до 789 рублей в январе 2019 года.Зарплата врача-интерна вырастет на 12 рублей — с 610 рублей в декабре 2018-го до 622 рублей в январе нынешнего года.У среднего медперсонала январские зарплаты будут на 8−16 рублей больше декабрьских в расчете на одну должность и на 10−21 рубль больше с учетом выполнения дополнительной работы.К примеру, палатная медсестра хирургического отделения стационара (с первой квалификационной категорией, со стажем свыше 15 лет) на ставку в январе получит 629 рублей. Это на 8 рублей больше, чем в декабре.Операционная медсестра (со второй квалификационной категорией, со стажем работы до 5 лет, оказывающая высокотехнологичную медицинскую помощь) на ставку получит в январе 913 рублей. Эта сумма на 16 рублей больше, чем в декабре.Медсестра общей практики амбулатории общей практики в сельской местности (с первой квалификационной категорией, со стажем работы больше 15 лет) на ставку за этот месяц заработает 802 рубля — на 9 рублей больше, чем в декабре.Зарплата участковой медсестры (с первой квалификационной категорией, со стажем работы больше 15 лет) в январе будет на 8 рублей больше, чем в декабре. Зарплата вырастет до 768 рублей.Впрочем, судя по комментариям на дискуссионной площадке, многие удивились таким зарплатам:Некоторые тут же стали приводить свои заработки: