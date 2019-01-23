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Банду "черных риелторов" задержали в Гомеле

24.01.2019 13:52 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В Гомельской области милиция вместе с ОМОНом задержали "черных риелторов". Используя различные криминальные схемы, они лишали граждан асоциального поведения недвижимости.

"В настоящее дело фигурантами дела стали пять человек. Четверо мужчин и женщина. У последней, к слову, пятеро детей. Все подозреваемые, как полагают сотрудники ГУБОПиКа, звенья одной цепи. Они занимались на территории областного центра мошенничеством, подделкой документов и незаконным удержанием людей. Находили одиноких и выпивающих владельцев недвижимости, входили в доверие и отбирали у них квартиры, чтобы потом продать жильё и выручить деньги", - сообщили UDF.BY в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

По материалам расследования возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК Республики Беларусь (Мошенничество) задержаны. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия по документированию преступной деятельности "черных риелторов".

Напомним,что в прошлом году в Гомельской области была осуждена преступная группа, состоящая из пяти человек, по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. Всего было возбуждено порядка 15-ти уголовных дел.

 
 
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Используя различные криминальные схемы, они лишали граждан асоциального поведения недвижимости.
 
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