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сообщилив пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.По материалам расследования возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК Республики Беларусь (Мошенничество) задержаны. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия по документированию преступной деятельности "черных риелторов".Напомним,что в прошлом году в Гомельской области была осуждена преступная группа, состоящая из пяти человек, по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. Всего было возбуждено порядка 15-ти уголовных дел.