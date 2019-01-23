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Спикер Новгородской думы: женщинам, родившим после 30, деньги не нужны

24.01.2019 13:44 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Алексей Даничев
Накануне в регионе был принят закон, который устанавливает дополнительные выплаты женщинам при рождении первого ребёнка.

На сумму в 100 тысяч рублей могут рассчитывать только мамы до 29 лет. Комментируя этот возраст, спикер областной Думы Елена Писарева заявила:

«Мы с вами чётко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить».


Между тем при обсуждении законопроекта депутаты отмечали, что возрастной ценз не доработан.

Как подсчитали новгородские журналисты, в этом году в регионе могут родить первого ребёнка более 2100 женщин, из них треть — старше 29 лет.

 
 
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Накануне в регионе был принят закон, который устанавливает дополнительные выплаты женщинам.
 
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