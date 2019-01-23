Спикер Новгородской думы: женщинам, родившим после 30, деньги не нужны

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«Мы с вами чётко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить».

На сумму в 100 тысяч рублей могут рассчитывать только мамы до 29 лет. Комментируя этот возраст, спикер областной Думызаявила:Между тем при обсуждении законопроекта депутаты отмечали, что возрастной ценз не доработан.Как подсчитали новгородские журналисты, в этом году в регионе могут родить первого ребёнка более 2100 женщин, из них треть — старше 29 лет.