Странные вещи происходят на белорусской бирже

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В частности, курс доллара опустился ещё на 0,0012 рубля - до 2,1527 BYN/USD.Курс евро упал на 0,0024 рубля - до 2,4447 BYN/EUR.Курс российского рубля подскочил на 0,0124 рубля - до 3,2613 BYN/100 RUB. С начала января рубль РФ подорожал на 4,77%.В целом по итогам торгов 24 января валютная корзина подорожала на 0,15%, а с начала года - на 2,03%.