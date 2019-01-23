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Странные вещи происходят на белорусской бирже

24.01.2019 13:42 — Разное | UDF  
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По итогам валютных торгов 24 января российский рубль подскочил до максимума за 279 дней. Евро упал до минимума за 33 дня, а доллар опустился ниже уровня начала года.

В частности, курс доллара опустился ещё на 0,0012 рубля - до 2,1527 BYN/USD.

Курс евро упал на 0,0024 рубля - до 2,4447 BYN/EUR.

Курс российского рубля подскочил на 0,0124 рубля - до 3,2613 BYN/100 RUB. С начала января рубль РФ подорожал на 4,77%.

В целом по итогам торгов 24 января валютная корзина подорожала на 0,15%, а с начала года - на 2,03%.

 
 
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По итогам валютных торгов 24 января российский рубль подскочил до максимума за 279 дней.
 
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