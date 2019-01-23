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В Skoda дали имя своему младшему кроссоверу. Машина с таким названием уже продается в Китае
В чешской компании определились с именем самого компактного кроссовера для европейского рынка,
И это не Kosmiq, как предполагали СМИ ранее, а уже известное имя
По информации Skoda, слово «Kamiq» происходит из языка инуитов (коренного народа северной части Канады и Гренландии) и обозначает предмет, который настолько хорошо подходит своему владельцу, что ощущается как вторая кожа. Премьера Kamiq для Европы состоится на мартовском автосалоне в Женеве.
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В чешской компании определились с именем самого компактного кроссовера для европейского рынка, тизер которого был обнародован на прошлой неделе.
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