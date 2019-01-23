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В Skoda дали имя своему младшему кроссоверу. Машина с таким названием уже продается в Китае

24.01.2019 15:39 — Разное | Tut.by  
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В чешской компании определились с именем самого компактного кроссовера для европейского рынка, тизер которого был обнародован на прошлой неделе.


И это не Kosmiq, как предполагали СМИ ранее, а уже известное имя Kamiq — «паркетник» под таким именем Skoda показала в апреле прошлого года в Китае. Впрочем, вариант для Европы будет сильно отличаться от китайского не только меньшими габаритами, но и техникой. За основу будет взята модульная платформа MQB, а двигатели, в отличие от китайского Kamiq, которому полагается лишь 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор, будут с турбонаддувом — это бензиновые трех- и четырехцилиндровые агрегаты, а также 1,6-литровый дизель TDI, знакомые по соплатформенному Volkswagen T-Cross.

По информации Skoda, слово «Kamiq» происходит из языка инуитов (коренного народа северной части Канады и Гренландии) и обозначает предмет, который настолько хорошо подходит своему владельцу, что ощущается как вторая кожа. Премьера Kamiq для Европы состоится на мартовском автосалоне в Женеве.

 
 
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В чешской компании определились с именем самого компактного кроссовера для европейского рынка, тизер которого был обнародован на прошлой неделе.
 
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