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Банк Москва-Минск стал Дабрабытам
24.01.2019 16:45 — Разное | Ежедневник
Минск стал Дабрабытам">
фото: euroradio.fm
ОАО "Банк Москва-Минск" меняет название. Теперь полное название учреждения - ОАО "Банк Дабрабыт".
Соответствующее постановление Нацбанка вступает в силу с 28 января.
Ранее Нацбанк и Европейский банк реконструкции и развития подписали Меморандум о взаимопонимании о приватизации Банка Москва-Минск, напоминает
Помощь ЕБРР подразумевает три этапа, реализация каждого из которых зависит от результатов комплексного анализа экспертами банка деятельности Банка Москва-Минск. Так, ЕБРР рассмотрит возможность предоставления банку кредитных линий и открытия лимита по программе торгового финансирования на сумму до 20 млн евро. Далее предполагается оказание технической помощи для расширения возможностей банка по финансированию реального сектора экономики и повышению привлекательности банка для потенциальных стратегических инвесторов. Третий этап подразумевает возможность рассмотрения ЕБРР своего участия в капитале Банка Москва-Минск.
В 2014 году Нацбанк Беларуси и подконтрольный ему Паритетбанк купили 100% акций Банка Москва-Минск за 55,7 млн долларов.
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ОАО "Банк Москва-Минск" меняет название. Теперь полное название учреждения - ОАО "Банк Дабрабыт".
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