Банк Москва-Минск стал Дабрабытам

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фото: euroradio.fm Минск стал Дабрабытам">

ОАО "Банк Москва-Минск" меняет название. Теперь полное название учреждения - ОАО "Банк Дабрабыт".

Соответствующее постановление Нацбанка вступает в силу с 28 января.

Ранее Нацбанк и Европейский банк реконструкции и развития подписали Меморандум о взаимопонимании о приватизации Банка Москва-Минск, напоминает TUT.BY . В меморандуме отмечается намерение ЕБРР оказать поддержку процессу приватизации путем предоставления помощи Банку Москва-Минск. Конечной целью этого сотрудничества является приватизация Банка Москва-Минск путем продажи контрольного пакета акций стратегическому инвестору до 1 января 2020 г.

Помощь ЕБРР подразумевает три этапа, реализация каждого из которых зависит от результатов комплексного анализа экспертами банка деятельности Банка Москва-Минск. Так, ЕБРР рассмотрит возможность предоставления банку кредитных линий и открытия лимита по программе торгового финансирования на сумму до 20 млн евро. Далее предполагается оказание технической помощи для расширения возможностей банка по финансированию реального сектора экономики и повышению привлекательности банка для потенциальных стратегических инвесторов. Третий этап подразумевает возможность рассмотрения ЕБРР своего участия в капитале Банка Москва-Минск.

В 2014 году Нацбанк Беларуси и подконтрольный ему Паритетбанк купили 100% акций Банка Москва-Минск за 55,7 млн долларов.

