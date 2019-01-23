ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские силовики накрыли крупный синдикат, поставлявший «санкционку» в Россию

24.01.2019 16:09 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусские силовики накрыли крупный синдикат, поставлявший «санкционку» в Россию

фото: mvd.by

В группе состояли жители Минска, Орши и граждане России. Отстойником для фур служила площадка казино вблизи границы. В рамках дела арестовано имущество фигурантов на миллион долларов - МВД разместило фото дорогих авто и особняков.

Сотрудники ГУБОПиК пресекли нелегальный канал поставки санкционных овощей и фруктов в Россию, сообщили в МВД Беларуси. В составе преступной группы было более десяти человек – граждане Беларуси и России. Нелегальными поставками овощей и фруктов из Турции и Европы группа промышляла с декабря 2016 года по апрель 2018 года.

Санкционный груз прибывал в Беларусь и официально растаможивался на реквизиты подконтрольных фигурантам местных лжепредпринимательских структур. Формально реализация продоовощной продукции производилась на территории Беларуси, в реальности же – по поддельным документам вывозилась в Россию.

Отстойником для фур с «санкционкой» служила площадка возле казино, расположенного в Дубровенском районе на белорусско-российской границе – оно также принадлежало участникам преступной группы.

СК Беларуси возбудил уголовное дело (незаконная предпринимательская деятельность в составе организованной группы).

Имущество фигурантов арестовано. Это недвижимость, деньги, автомобили и драгметаллы общей стоимостью более 2 млн рублей. Арестованы также банковские счета компаний, подконтрольных фигурантам. Трое из них задержаны.




 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В группе состояли жители Минска, Орши и граждане России. Отстойником для фур служила площадка казино вблизи границы. В рамках дела арестовано имущество фигурантов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Режиссер одного из самых популярных фильмов года назвал обвинения в педофилии клеветой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика