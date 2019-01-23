Белорусские силовики накрыли крупный синдикат, поставлявший «санкционку» в Россию

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В группе состояли жители Минска, Орши и граждане России. Отстойником для фур служила площадка казино вблизи границы. В рамках дела арестовано имущество фигурантов на миллион долларов - МВД разместило фото дорогих авто и особняков.

Сотрудники ГУБОПиК пресекли нелегальный канал поставки санкционных овощей и фруктов в Россию, сообщили в МВД Беларуси. В составе преступной группы было более десяти человек – граждане Беларуси и России. Нелегальными поставками овощей и фруктов из Турции и Европы группа промышляла с декабря 2016 года по апрель 2018 года.

Санкционный груз прибывал в Беларусь и официально растаможивался на реквизиты подконтрольных фигурантам местных лжепредпринимательских структур. Формально реализация продоовощной продукции производилась на территории Беларуси, в реальности же – по поддельным документам вывозилась в Россию.

Отстойником для фур с «санкционкой» служила площадка возле казино, расположенного в Дубровенском районе на белорусско-российской границе – оно также принадлежало участникам преступной группы.

СК Беларуси возбудил уголовное дело (незаконная предпринимательская деятельность в составе организованной группы).

Имущество фигурантов арестовано. Это недвижимость, деньги, автомобили и драгметаллы общей стоимостью более 2 млн рублей. Арестованы также банковские счета компаний, подконтрольных фигурантам. Трое из них задержаны.











