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Выгодное сотрудничество: Лукашенко обсудил проекты с главой Новосибирской области
24.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Новосибирская область – один из перспективных партнеров Беларуси в Сибири. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором региона Андреем Травниковым. Президент отметил, многие белорусские предприятия используют российские комплектующие, передает «МИР 24».
«Ресурсы мы в основном закупаем у вас при всех выгодных и невыгодных ситуациях, комплектующие покупаем у вас. Все говорят, что Беларусь – это
Президент предложил делиться новыми технологиями в сельском хозяйстве, строительстве, авиационной сфере. Он подчеркнул, что Новосибирск еще и основной поставщик оборудования для строящейся белорусской атомной станции. Это сотрудничество позволило увеличить товарооборот почти до 300 миллионов долларов.
Добавим, что в Новосибирской области проживает пять тысяч белорусов.
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Президент, в частности, отметил, что многие белорусские предприятия используют российские комплектующие.
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