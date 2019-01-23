Выгодное сотрудничество: Лукашенко обсудил проекты с главой Новосибирской области

Новосибирская область – один из перспективных партнеров Беларуси в Сибири. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором региона Андреем Травниковым. Президент отметил, многие белорусские предприятия используют российские комплектующие, передает «МИР 24».

«Ресурсы мы в основном закупаем у вас при всех выгодных и невыгодных ситуациях, комплектующие покупаем у вас. Все говорят, что Беларусь – это тракторный завод. Да не только – нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, машиностроительная отрасли – это финишное производство огромного комплекса российской экономики. Если бы Россия даже поддерживала Беларусь, поддерживая финишное производство, значит, поддерживает у себя тех, кто производит сырье, материалы, комплектующие. Так вот МТЗ примерно на 60% российское, а не белорусское производство», – указал Александр Лукашенко.

Президент предложил делиться новыми технологиями в сельском хозяйстве, строительстве, авиационной сфере. Он подчеркнул, что Новосибирск еще и основной поставщик оборудования для строящейся белорусской атомной станции. Это сотрудничество позволило увеличить товарооборот почти до 300 миллионов долларов.

Добавим, что в Новосибирской области проживает пять тысяч белорусов.