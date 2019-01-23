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Беларусь вошла в топ-30 стран по уровню достижения Целей устойчивого развития
24.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь заняла 23 место в рейтинге стран мира по уровню достижения глобальных Целей устойчивого развития, утвержденных
Таких успехов страна достигла по результатам 2018 года. Об этом сообщила национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Беларусь Марианна Щеткина.
Выступая на первом Национальном форуме устойчивого развития в Минске, Щеткина пояснила, что индекс формируется на основе 100 различных показателей. За развитие в соответствии с ними в прошлом году страна получила 76 из 100 возможных баллов и получила оценку, превышающую средние результаты Восточной Европы и Центральной Азии.
По словам сенатора, успехи государства свидетельствуют о том, что Беларусь развивается в правильном направлении.
«Но мы только в начале пути, нам еще многое предстоит сделать для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие нашей страны. Что для этого нужно? Не оставаться в стороне», – сказала Щеткина.
17 Целей устойчивого развития государств были приняты ООН в августе 2015 года. Они перечислены в документе «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 год». Среди них – борьба с нищетой, голодом и негативными изменениями
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Рейтинг составляется для 156 стран мира. Беларусь набрала 76 из 100 возможных баллов по целевым показателям и получила высокую оценку.
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