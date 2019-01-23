Беларусь вошла в топ-30 стран по уровню достижения Целей устойчивого развития

Беларусь заняла 23 место в рейтинге стран мира по уровню достижения глобальных Целей устойчивого развития, утвержденных ООН . Помимо нее исследование проводится для 155 государств, сообщает БЕЛТА .

Таких успехов страна достигла по результатам 2018 года. Об этом сообщила национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Беларусь Марианна Щеткина.

Выступая на первом Национальном форуме устойчивого развития в Минске, Щеткина пояснила, что индекс формируется на основе 100 различных показателей. За развитие в соответствии с ними в прошлом году страна получила 76 из 100 возможных баллов и получила оценку, превышающую средние результаты Восточной Европы и Центральной Азии.

По словам сенатора, успехи государства свидетельствуют о том, что Беларусь развивается в правильном направлении.

«Но мы только в начале пути, нам еще многое предстоит сделать для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие нашей страны. Что для этого нужно? Не оставаться в стороне», – сказала Щеткина.