"Брестская лыжня – 2019" пройдет на гребном канале в конце недели

Областная зимняя спартакиада "Брестская лыжня -2019" пройдет 26 января на базе гребного канала.

Все желающие смогут принять участие в гонка на дистанции 1,2 км.

"Победители будут определяться в трех возрастных группах: девушки и юноши — в возрасте до 25 лет; мужчины и женщины – в возрасте до 40 лет; мужчины и женщины – в возрасте старше 40 лет", - сообщается на сайте Брестского городского исполнительного комитета.