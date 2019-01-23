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"Брестская лыжня – 2019" пройдет на гребном канале в конце недели

24.01.2019 16:40 — Разное | Интерфакс  
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Областная зимняя спартакиада "Брестская лыжня -2019" пройдет 26 января на базе гребного канала.

Все желающие смогут принять участие в гонка на дистанции 1,2 км.

"Победители будут определяться в трех возрастных группах: девушки и юноши  — в возрасте до 25 лет; мужчины и женщины – в возрасте до 40 лет; мужчины и женщины – в возрасте старше 40 лет", - сообщается на сайте Брестского городского исполнительного комитета.

 
 
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Областная зимняя спартакиада "Брестская лыжня -2019" пройдет 26 января на базе гребного канала. Все желающие смогут принять участие в гонка на дистанции 1,2 км....
 
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