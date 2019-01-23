Белорусская милиция пресекла нелегальный канал поставки санкционных овощей и фруктов в Россию

Сотрудники белорусской милиции пресекли нелегальный канал поставки санкционных овощей и фруктов в Россию, сообщили в МВД.

"Незаконную предпринимательскую деятельность наладила организованная группа, в состав которой входило более десяти жителей Минска, Орши и российских граждан. С декабря 2016 года по апрель 2018 года они занимались нелегальными поставками в Россию плодоовощной продукции из Турции и стран Евросоюза", - рассказали в министерстве.

По информации ведомства, санкционный груз прибывал в республику и проходил официальное таможенное оформление на реквизиты подконтрольных фигурантам местных лжепредпринимательских структур. "По бумаге овощи и фрукты якобы реализовывались в Беларуси. В действительности же продукция по поддельным документам вывозилась для продажи в Россию", - отметили там.

"Примечательно, что в качестве отстойника большегрузных автомобилей с нелегальным товаром использовалась площадка возле казино, расположенного в Дубровенском районе на белорусско-российской границе. Владельцами этого игорного заведения являются члены указанного криминального синдиката", - подчеркнули в МВД.

Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность в составе организованной группы). Общая сумма арестованной недвижимости, автотранспорта, а также изъятых денежных средств и драгоценных металлов, превысила Br2 млн. Кроме того, арестованы банковские счета субъектов хозяйствования, подконтрольных фигурантам.