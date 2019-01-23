Прокуратура Могилева присмотрелась к стихийным местам катания граждан с заснеженных склонов и горок

Стихийные места катания граждан с заснеженных склонов и горок стали предметом внимания прокуратуры Могилева, сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"В связи с участившимися сообщениями из учреждений здравоохранения Могилева о травмировании граждан при катании на стихийных снежных склонах и горках прокуратура города в порядке реагирования провела мониторинг мест массового отдыха граждан в зимний период", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

"Установлено, что жители областного центра на досуге в местах массового отдыха с заснеженными склонами использовали для катания с них санки, тюбинги, ледянки, "спринты", при этом часто пренебрегали правилами безопасности", - отметили в службе информации.

Так, с декабря 2018 года в больницы города с жалобами на характерные травмы различной степени тяжести родители доставили 32 ребенка. Зафиксирован также факт смертельного травмирования совершеннолетнего могилевчанина 6 января 2019 года.

В ходе мониторинга прокуратура обнаружила значительное количество возвышенных по рельефу мест, которые горожане приспособили для зимних развлечений. Они не были оснащены оборудованием для подъема на склон, а для торможения при спуске имелось явно недостаточно места, хотя уклон порой и превышал 20 градусов. На самих горках прокуроры зафиксировали травмоопасные обледенелые участки, столбы, деревья и прочие предметы

"Как правило, таким катанием увлекались дети и подростки без присмотра взрослых", - констатировали в областной прокуратуре.

По итогам мониторинга прокуратура Могилева вынесла администрации Ленинского района города, а также учреждению образования в Октябрьском районе Могилева, на территории которого располагалась потенциально опасная горка, предписания.

"В актах надзора прокуроры потребовали незамедлительно принять меры к обеспечению безопасности граждан. Взяли на контроль работу исполнительных и распорядительных органов в данной сфере", - говорится в сообщении.