Национальному художественному музею 80 лет

Крупнейший музей художественного профиля Беларуси отмечает свой 80-летний юбилей.

Национальный художественный музей основан в 1939 году. В экспозиции, филиалах и фондохранилищах находится более 30 тыс. произведений, которые формируют 20 разнообразных коллекций и составляют два главных музейных собрания: собрание национального искусства и собрание памятников искусства стран и народов мира.

"В XXI век музей вступил с перспективами дальнейшего развития и превращения в современный научно-просветительский и методический, реставрационный центр с исследовательским потенциалом и выставочным комплексом", - говорится на официальном сайте музея.