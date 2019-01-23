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Национальному художественному музею 80 лет
Крупнейший музей художественного профиля Беларуси отмечает свой 80-летний юбилей.
Национальный художественный музей основан в 1939 году. В экспозиции, филиалах и фондохранилищах находится более 30 тыс. произведений, которые формируют 20 разнообразных коллекций и составляют два главных музейных собрания: собрание национального искусства и собрание памятников искусства стран и народов мира.
"В XXI век музей вступил с перспективами дальнейшего развития и превращения в современный научно-просветительский и методический, реставрационный центр с исследовательским потенциалом и выставочным комплексом", - говорится на официальном сайте музея.
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Крупнейший музей художественного профиля Беларуси отмечает свой 80-летний юбилей. Национальный художественный музей основан в 1939 году. В экспозиции, филиалах и...
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