Минэкономики Беларуси рассчитывает на рост ВВП в 2019 году за счет инвестиций и экспорта

Министерство экономики Беларуси рассчитывает, что рост ВВП страны в 2019 году будет обеспечен за счет увеличения инвестиций в основной капитал и экспорта белорусских товаров.

"В первую очередь, это инвестиции (в основной капитал - ИФ). Br28 млрд с учетом первого блока атомной электростанции, всех наших крупных проектов - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, "Славкалий", - заявил министр экономики Дмитрий Крутой журналистам в четверг в Минске.

"Еще один основной фактор - внешняя торговля. Наши экспортеры, в принципе, подтвердили все контракты даже в условиях повышенного Россией НДС, мы ожидаем рост экспорта на 5,5%", - продолжил министр.

Д.Крутой также сообщил, что в настоящее время ведется анализ, почему рост ВВП по итогам 2018 года не достиг целевого показателя (составил 3% при прогнозе не менее 3,5% - ИФ).

"Пока причина банальна – сельское хозяйство не достигло тех параметров, на которые планировали выйти. И сфера услуг. Мы сейчас более внимательно анализируем, цифры идут позже, но ряд традиционных наших секторов услуг, в частности медицина, показали низкие темпы", - пояснил Д.Крутой.

Как сообщалось, правительство страны в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на 4%.