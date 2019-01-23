ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минэкономики Беларуси рассчитывает на рост ВВП в 2019 году за счет инвестиций и экспорта

24.01.2019 15:56 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Министерство экономики Беларуси рассчитывает, что  рост ВВП страны в 2019 году будет обеспечен за счет увеличения инвестиций в основной капитал и экспорта белорусских товаров.

"В первую очередь, это инвестиции (в основной капитал - ИФ). Br28 млрд с учетом первого блока атомной электростанции, всех наших крупных проектов - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, "Славкалий", - заявил министр экономики Дмитрий Крутой журналистам в четверг в Минске.

"Еще один основной фактор - внешняя торговля. Наши экспортеры, в принципе, подтвердили все контракты даже в условиях повышенного Россией НДС, мы ожидаем рост экспорта на 5,5%", - продолжил министр.

Д.Крутой также сообщил, что в настоящее время ведется анализ, почему рост ВВП по итогам 2018 года не достиг целевого показателя (составил 3% при прогнозе не менее 3,5% - ИФ).

"Пока причина банальна – сельское хозяйство не достигло тех параметров, на которые планировали выйти. И сфера услуг. Мы сейчас более внимательно анализируем, цифры идут позже, но ряд традиционных наших секторов услуг, в частности медицина, показали низкие темпы", - пояснил Д.Крутой.

Как сообщалось, правительство страны в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста ВВП на 4%.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство экономики Беларуси рассчитывает, что  рост ВВП страны в 2019 году будет обеспечен за счет увеличения инвестиций в основной капитал и экспорта...
 
Новости дня
Новости разные
 
Организации Гродненщины приглашают принять участие в конкурсе «Интернет-премия «ТИБО-2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика