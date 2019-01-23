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Розничный рынок Китая станет крупнейшим в мире в 2019 году, обогнав США - эксперты

24.01.2019 15:39 — Разное | Интерфакс  
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Розничный рынок Китая станет крупнейшим в мире в 2019 году, обогнав по размеру американский, прогнозирует исследовательская компания eMarketer.

Как ожидается, продажи на китайском рынке вырастут в этом году на 7,5% - до $5,636 трлн. Объем розничных продаж в США повысится всего на 3,3% и составит $5,529 трлн.

При этом в обеих странах темпы увеличения показателя замедляются, говорится в сообщении eMarketer.

В нем также отмечается, что КНР имеет наивысшую в мире долю онлайн-продаж - 35,3% общего объема розничной торговли. Alibaba занимает более половины рынка (53,3%), однако доля компании сокращается.

В 2019 году объем e-commerce в Китае, как ожидается, превысит $1,989 трлн, в результате чего на страну будет приходиться 55,8% мировых розничных онлайн-продаж.

В США на интернет приходится всего 10,9% розничных продаж.

К 2022 году объем розничного рынка США увеличится до $6,03 трлн, Китая - до $6,757 трлн, прогнозирует eMarketer.

 
 
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Розничный рынок Китая станет крупнейшим в мире в 2019 году, обогнав по размеру американский, прогнозирует исследовательская компания eMarketer. Как ожидается, продажи на...
 
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