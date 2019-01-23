Масштабная реконструкция системы теплоснабжения на Лукомльской ГРЭС начнется в марте 2019 года

Масштабная реконструкция на Лукомльской ГРЭС (Чашникский р-н Витебской обл.) в рамках мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в объединенную энергетическую систему начнется в марте текущего года, сообщили в РУП "Витебскэнерго".

"Работы должны начаться уже в марте текущего года", - говорится в сообщении на официальном сайте предприятия. Там также отмечается, что модернизацию планируется завершить в 2020 году.

"В рамках основного периода, который предусматривает две очереди, будет построена котельная с газомазутными паровыми котлами. Кроме этого для покрытия дефицита нагрузки в ночные часы и обеспечения теплоснабжения в Новолукомле предполагается установка двух водогрейных электрокотлов по 40 МВт каждый со вспомогательным оборудованием, подключение их к общестанционным коллекторам сетевой воды", - рассказали в "Витебскэнерго". Для этих же целей, продолжили там, в указанный период времени планируется строительство электрокотлов мощностью 20 МВт на котельной "Северная" в Витебске. "С учетом ввода в эксплуатацию атомной электростанции данные мероприятия позволят также значительно сократить потребление газа на данных энергоисточниках", - обратили внимание на предприятии.

Кроме того, в рамках запланированных мероприятий предусматривается в течение 2019-2021 годов строительство пиковорезервных источников на Лукомльской ГРЭС и Новополоцкой ТЭЦ, которые будут задействованы в создании нормативной величины холодного резерва мощности, сообщили в "Витебскэнерго". "Данные пиковорезервные источники довольно уникальные с учетом возможности запуска в работу в максимально короткие сроки (в течение 10-15 минут)", - отметили в РУП. "Включение их в работу будет обусловлено, прежде всего, необходимостью обеспечения баланса электрических мощностей республики в период регламентных остановок энергоблоков АЭС. Работать в режиме ежеминутной готовности обеспечения потребителей полной нагрузкой – очень серьезная миссия, к выполнению которой существующие тепловые электростанции должны быть своевременно подготовлены", - пояснили на предприятии.

В настоящее время годовая выработка электроэнергии на Лукомльской ГРЭС составляет 7,5–14 млрд. кВтч. Установленная мощность — 2889,5 МВт.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").