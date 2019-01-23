"Банк Москва-Минск" переименован в "Банк Дабрабыт"

ОАО "Банк Москва-Минск" сменил название на ОАО "Банк Дабрабыт", сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

"В соответствии с постановлением правления Национального банка от 23 января 2019 года N41 осуществлена государственная регистрация изменений, внесенных в устав открытого акционерного общества "Банк Москва-Минск" решением общего собрания акционеров от 28 декабря 2018 и связанных с изменением наименования банка", - говорится в сообщении регулятора.

Полное новое наименование банка - открытое акционерное общество "Банк Дабрабыт", сокращенное – ОАО "Банк Дабрабыт".

Постановление вступает в силу 28 января текущего года.

Банк "Москва-Минск" по размеру активов занимает 10-е место среди 24 действующих белорусских банков, является правопреемником УП "Иностранный банк "Москва-Минск", дочерней структуры Банка Москвы (Россия, группа ВТБ), которая действовала в Беларуси с 2000 года, а в 2014 году была продан Нацбанку Беларуси.

Нацбанку Беларуси принадлежит 99,75% акций банка.