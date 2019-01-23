МИД Беларуси: политический кризис в Венесуэле должен решаться в рамках Конституции, без вмешательства извне

Министерство иностранных дел Беларуси заявляет, что политический кризис в Венесуэле должен быть решен самим венесуэльским обществом в рамках правового поля.

"Считаем, что все проблемные вопросы должны решаться самим венесуэльским обществом и исключительно путем мирного диалога в рамках правого поля и Конституции. Венесуэльский народ может самостоятельно справиться с возникающими трудностями без вмешательства извне", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По словам пресс-секретаря, в Беларуси отслеживают ситуацию в Венесуэле.

"Что касается белорусских граждан, находящихся в Венесуэле, то инцидентов с ними не зарегистрировано. Многие из них находятся там в рамках выполнения социального заказа правительства Венесуэлы, который и продолжают выполнять", - добавил он.

В среду в Венесуэле прошли антиправительственные акции протеста. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту Х.Гуаидо поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.