Кровь кипела и лед плавился от напряженной игры юных хоккеистов. В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019» среди юношей 2002-2004, 2005-2007 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 96 спортсменов из 4 команд: Костюковичи, Кричев, Краснаполье, Хотимск.

Самые ловкие и быстрые среди подростков оказались кричевцы, второе место заняли костюковчане, 3 место – краснапольцы. Среди младшей группы места распределились следующим образом: 1 место – Костюковичи, 2 место – Кричев, 3 место – Краснаполье.











































































































































































































Гости и раньше приезжали в наш район на соревнования, но сейчас они были в восторге от новой хоккейной коробки. Все как один восхищались и тихо молвили:

– Вот бы и нам такую!

Евгения САВИЦКАЯ.

Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.