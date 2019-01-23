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В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

24.01.2019 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Кровь кипела и лед плавился от напряженной игры юных хоккеистов. В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019» среди юношей 2002-2004, 2005-2007 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 96 спортсменов из 4 команд: Костюковичи, Кричев, Краснаполье, Хотимск.

Самые ловкие и быстрые среди подростков оказались кричевцы, второе место заняли костюковчане, 3 место – краснапольцы. Среди младшей группы места распределились следующим образом: 1 место – Костюковичи, 2 место – Кричев, 3 место – Краснаполье.

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»


В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»


В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»


В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»


В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»


В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»


В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»


В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»


В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»


В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»


В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»


В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»


В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»


В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»


В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»


В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019»

Гости и раньше приезжали в наш район на соревнования, но сейчас они были в восторге от новой хоккейной коробки. Все как один восхищались и тихо молвили:

– Вот бы и нам такую!

 

Евгения САВИЦКАЯ.

Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.

 
 
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Кровь кипела и лед плавился от напряженной игры юных хоккеистов. В Костюковичах прошли зональные соревнования по хоккею «Золотая шайба-2019» среди юношей
 
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