Серьезная авария на проспекте Независимости: есть пострадавшие

В вечерний час пик на проспекте Независимости около площади Якуба Коласа произошло серьезное ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Происшествие случилось 24 января, около 18.00. По предварительной информации, после столкновения двух автомобилей один из них отбросило в столб. Есть пострадавшие.

Очевидцы сообщают, что к месту аварии приехали три автомобиля скорой. Также присутствуют работники МЧС.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

(Будет дополнено.)