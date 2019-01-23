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Серьезная авария на проспекте Независимости: есть пострадавшие

24.01.2019 18:35 — Разное | Tut.by  
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В вечерний час пик на проспекте Независимости около площади Якуба Коласа произошло серьезное ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Происшествие случилось 24 января, около 18.00. По предварительной информации, после столкновения двух автомобилей один из них отбросило в столб. Есть пострадавшие.

Очевидцы сообщают, что к месту аварии приехали три автомобиля скорой. Также присутствуют работники МЧС.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.

(Будет дополнено.)

 
 
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Очевидцы сообщают, что к месту аварии приехали три автомобиля скорой. Также присутствуют работники МЧС.
 
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