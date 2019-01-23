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Во время капремонта будут ставить терморегуляторы на батареи - это обязательно для всех

24.01.2019 18:35 — Разное | Tut.by  
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На днях Совмин принял постановление о порядке проведения капремонта в многоэтажках. Из нового в нем — обязательная установка терморегуляторов на батареях в квартирах. Сегодня Министерство ЖКХ разъяснило, что это даст и какой смысл в терморегуляторах, если счетчики тепла вместе с ними все равно не появятся.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Новым постановлением был расширен обязательный перечень работ по капремонту жилых домов, которые будут выполняться за счет бюджета и ежемесячных отчислений жильцов на капремонт. В это перечень вошла и установка терморегуляторов на отопительных приборах в квартирах.

— Что касается в целом организации поквартирного учета тепловой энергии, то в обязательном порядке при проведении капитального ремонта многоквартирные жилые дома будут оснащаться системами регулирования тепловой энергии, что позволит в первую очередь потребителю, с одной стороны, влиять на уровень теплопотребления в жилых помещениях, с другой — производить расчет и оплату исключительно того объема тепловой энергии, который был потреблен, — рассказал начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Андрей Ромашко. — Причем необходимость обязательной установки именно приборов регулирования отопления сегодня в приоритете.

При этом индивидуальные счетчики учета тепла — только в проекте, и вместе с терморегуляторами их ставить не будут. И какой тогда в этом всем смысл?

— В первую очередь мы говорим о том, что должны предоставить возможность потребителям заниматься вопросами регулирования [тепла]. Вопрос расчета по этим приборам это уже вопрос исключительно потребителей, который на сегодняшний день зависит от нескольких факторов. В первую очередь — экономических. Но в целом практика показывает, что жилые дома, которые занимаются хотя бы регулированием, сокращают общее теплопотребление на 12%. Поэтому даже возможность регулирования позволит обеспечить отсутствие перетопа в отдельных жилых помещениях. То есть, это мероприятие направлено на перспективу. Но сегодня мы уже предусматриваем эти вопросы при организации капремонта, — ответил Андрей Ромашко.

 
 
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