Молодёжь, хотите стать спасателями?

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям предлагает Вам связать судьбу с профессией спасателя и стать курсантом учреждений образования МЧС – Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь.





Абитуриенты, поступающие на очную форму обучения сдают вступительные испытания по белорусскому (русскому) языку, физике и математике в форме централизованного тестирования.

Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь осуществляет подготовку высококвалифицированных офицеров по специальности «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций». Срок обучения – 4 года. По окончании учебы выпускникам выдается диплом о высшем образовании и присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы». В процессе обучения курсанты изучают дисциплину «Автомобильная подготовка» и на 3 курсе получают водительские удостоверения.







Курсанты, зачисленные в университет, исключаются с воинского учета (освобождаются от службы в армии) и зачисляются в кадры МЧС. Время учебы засчитывается в стаж службы.

Значительное внимание уделяется физической подготовке и спорту. Большая часть выпускников за годы учебы получают спортивный разряд по одному или нескольким видам спорта. Многие из них становятся кандидатами и мастерами спорта, чемпионами мира и Европы.

















Стипендия составляет порядка 240 рублей. Профессорско-преподавательский состав учреждений образования укомплектован высококвалифицированными специалистами, имеющими богатый научно-педагогический и практический опыт.

В учебный процесс активно внедряются современные формы и методы обучения, компьютерные технологии. Курсанты и слушатели широко вовлекаются в научно-исследовательскую деятельность. В учреждениях образования созданы все условия для организации полноценного отдыха обучаемых. Функционируют духовые оркестры, вокально-инструментальные группы, фольклорные ансамбли, команды КВН и т.д. Традиционными стали встречи с ветеранами войны и труда, представителями творческой интеллигенции; культпоходы, экскурсии в музеи, театры; посещения исторических и памятных мест.











Для участия в предварительном отборе кандидатов на обучения и оформление личных дел Вам необходимо обратиться в Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям по адресу: г.Осиповичи ул.Чапаева, д.21, тел. для справок: 8(02235) 73-113; +37529 168-51-24. Срок подачи заявлений заканчивается 29 марта 2019 года.







места для трудоустройства в подразделения, расположенные в г.Осиповичи, д.Вязовница, д.Жорновка, д.Радутичи, д.Ясень. Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям предлагаетв подразделения, расположенные в г.Осиповичи, д.Вязовница, д.Жорновка, д.Радутичи, д.Ясень. В отделе имеется ряд вакантных должностей: пожарного-спасателя, водителя. График работы сутки через двое. Работникам предоставляется ежегодно оплачиваемый основной отпуск от 30 суток, а так же пенсионное обеспечение по достижению 48 лет. Заработная плата достойная. При желании трудоустроиться Вам необходимо обратиться в Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям по адресу: г.Осиповичи ул.Чапаева, д.21, тел. для справок: 8(02235) 73-113; +37529 168-51-24

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