ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джек Ма назвал "болезнь" пострашнее рака

24.01.2019 18:38 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Джек Ма назвал "болезнь" пострашнее рака

фото: ria.ru

В ходе Давосского форума Ма задали вопрос, какие качества он прежде всего ищет в своих сотрудниках.

Основателель Alibaba Джек Ма на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что человеческая глупость намного хуже рака, так как ее "нельзя вылечить", пишет РИА Новости.

 В ходе форума Ма задали вопрос, какие качества он прежде всего ищет в своих сотрудниках. По его словам, самое главное в человек — это ум. "Я нанимаю людей, которые умнее меня. Тех, кто через 4-5 лет могли бы быть моими начальниками", — пояснил основатель компании. "Если вы глупы, это даже хуже, чем рак. Рак можно вылечить. Если вы глупы, вас вылечить нельзя", — заявил предприниматель.

По мнению Ма, сотрудник должен нравиться работодателю как личность. Бизнесмен отметил, что ему нравится работать с оптимистичными людьми, которые просто так не сдаются. "Я видел много великих лидеров во многих сферах. Они всегда оптимисты. Они никогда не жалуются", — добавил Ма. Люди должны в первую очередь искать недостатки в своей работе, а не жаловаться на других, заключил основатель Alibaba.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе Давосского форума Ма задали вопрос, какие качества он прежде всего ищет в своих сотрудниках.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянин Коляда лучше всех откатал короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика