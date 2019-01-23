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В ходе Давосского форума Ма задали вопрос, какие качества он прежде всего ищет в своих сотрудниках.

Основателель Alibaba Джек Ма на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что человеческая глупость намного хуже рака, так как ее "нельзя вылечить", пишет РИА Новости .

В ходе форума Ма задали вопрос, какие качества он прежде всего ищет в своих сотрудниках. По его словам, самое главное в человек — это ум. "Я нанимаю людей, которые умнее меня. Тех, кто через 4-5 лет могли бы быть моими начальниками", — пояснил основатель компании. "Если вы глупы, это даже хуже, чем рак. Рак можно вылечить. Если вы глупы, вас вылечить нельзя", — заявил предприниматель.

По мнению Ма, сотрудник должен нравиться работодателю как личность. Бизнесмен отметил, что ему нравится работать с оптимистичными людьми, которые просто так не сдаются. "Я видел много великих лидеров во многих сферах. Они всегда оптимисты. Они никогда не жалуются", — добавил Ма. Люди должны в первую очередь искать недостатки в своей работе, а не жаловаться на других, заключил основатель Alibaba.