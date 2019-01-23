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В Слуцке возводят новую котельную

24.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке возводят новую котельную

В скором времени на улице Гагарина в Слуцке будет введена новая блочно-модульная котельная мощностью 8 МВт.

"Котельная №4, которая сейчас обеспечивает теплом и горячей водой жилые микрорайоны 12-го городка на улицах Гагарина, Ленина, СШ №9, выработала свой ресурс", – рассказал главный инженер коммунального унитарного предприятия «Слуцкое жилищно-коммунальное хозяйство» Анатолий Федорович Мельник.

 В свое время котельная принадлежала Министерству обороны, на баланс Слуцкого жилищно-коммунального хозяйства передано в 1995 году. Она работает на мазуте и дровах. Оборудование и здание имеют стопроцентный амортизационный износ. В связи с этим было принято решение о строительстве новой котельной. После выделения финансов осенью прошлого года по поручению Министерства ЖКХ и в соответствии с решением Слуцкого райисполкома неподалеку от старой котельной начали строительство новой.

В Слуцке возводят новую котельную

Установкой занимается ИООО «Новитербел». Руководитель проекта, сотрудник общества «Новитербел» Александр Игоревич Тачонов рассказал, что котельная «составлена» из 6 блоков-модулей, изготовленных на заводе-изготовителе. Уже установлено оборудование, включая три водогрейных котла. Котельная будет работать на природном газе, в автоматическом режиме.

В Слуцком ЖКХ сообщили, что ввод в эксплуатацию новой котельной позволит сэкономить около 400 тысяч рублей в год, срок ее окупаемости около 3,5 года.

Слуцкий край

 
 
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В скором времени на улице Гагарина в Слуцке будет введена новая блочно-модульная котельная мощностью 8 МВт.
 
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