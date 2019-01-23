В Каменце горел дом

23 января в 19.51 в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Пивненко. По прибытию к месту вызова спасателями было установлено сильное задымление дома без открытого горения. Хозяин дома, пенсионер 1939 г.р., проживает в Бресте.









Пожар ликвидирован в 19.08. Огнем повреждена внутренняя отделка жилой комнаты и, находившееся в ней, имущество.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации отопительной печи, оставленной без присмотра. Дом не оборудован АПИ.