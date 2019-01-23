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В Каменце горел дом

24.01.2019 16:01 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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23 января в 19.51 в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Пивненко. По прибытию к месту вызова спасателями было установлено сильное задымление дома без открытого горения. Хозяин дома, пенсионер 1939 г.р., проживает в Бресте.

В Каменце горел дом
В Каменце горел дом
В Каменце горел дом

Пожар ликвидирован в 19.08. Огнем повреждена внутренняя отделка жилой комнаты и, находившееся в ней, имущество.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации отопительной печи, оставленной без присмотра. Дом не оборудован АПИ.

 
Теги: Брест
 
 
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23 января в 19.51 в центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Пивненко.... Сообщение В Каменце горел дом появились сначала...
 
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