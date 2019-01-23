Губит людей не пиво?

Но вызывает алкогольную зависимость. Наркологи на практике убедились, что пивной алкоголизм так же опасен, в том числе и для психики человека, как и другие его разновидности. Сегодня именно пивная зависимость, которая формируется довольно быстро, считается наиболее трудноизлечимой.

Коварность пивного алкоголизма в том, что зависимость от него развивается незаметно. Иногда для этого достаточно выпивать в день 1 – 2 бутылки пива.

С фармакологической точки зрения пиво действительно обладает неким расслабляющим эффектом. Между тем пол-литровая бутылка пива содержит в себе столько же спирта, сколько и в половине классической стопки водки. То есть 1 л пива сопоставим со 100 г водки.

…Школьные посиделки с пивом в кругу друзей, затем – в студенческом общежитии… Позже – пиво по дороге на работу, дома – из холодильника. Знакомые картинки, правда? «Тренировка» организма пивом приводит к тому, что он начинает требовать его регулярно. Но еще страшнее, что «тренировать» организм таким образом все чаще начинают подростки, в том числе и девочки – будущие матери. Мало того, что употребление пива в больших количествах, нередко в сочетании с сигаретой, разрушает неокрепшую психику подростка, – оно влечет шлейф недетских болезней, которые трудно поддаются лечению.

ПЕНА С ПОБОЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ

Появился такой термин, как «бычье сердце»: в пиве содержится кобальт, который отвечает за образование в нем «аппетитной» пены, но он же является виновником ухудшения работы сердца, утолщения его стенок, а впоследствии и развития некроза сердечной мышцы.

Специалисты считают пиво настоящим бичом нашей эпохи, по сути легализованным наркотиком. Бисмарк когда-то заметил, что пиво – это напиток, способный делать население глупым, сексуально пассивным и ленивым. В долгосрочной перспективе оно действительно способно оказывать на пьющего человека такое действие…

Признаки пивного алкоголизма выглядят так: употребление в день более 1 л пенного напитка; появление злости, если пиво отсутствует; рыхлое тело, избыточный вес, наличие «пивного» живота; шумное, тяжелое дыхание; мешки под глазами; синюшный цвет лица; нарушение мужской функции; невозможность расслабиться без пива; появление ночной бессонницы и дневной сонливости; частая головная боль и опять желание поднять настроение с помощью пива, а еще – наличие специфического запаха моченых яблок или ацетона, что свидетельствует о нарушении функций поджелудочной железы, повышении уровня сахара в крови.

КАК БЫ ЖЕНЩИНОЙ НЕ СТАТЬ…

Похмелье после немалого объема пива напоминает «обычное», но избавиться от него намного труднее, и его симптомы следующие: сильная головная боль и отеки, непрекращающаяся диарея; общий низкий уровень самочувствия.

Под действием пива мужской гормон – тестостерон – перестает вырабатываться и его заменяет женский, который приводит к росту у мужчин грудных желез, расширению таза и формированию тучности.

В домашних условиях избавиться от пивного алкоголизма можно, лишь полностью изменив свое мышление и жизнь. При необходимости консультации нарколога не откладывайте ее – можно обратиться по телефону 2-50-66 или прийти на прием в поликлинику, в кабинет № 28 (с 10 до 16 часов в рабочие дни). Есть у нас и возможность анонимного выведения из запоя – процедура платная – на базе терапевтического отделения больницы.

Желаю всем здоровья.

Николай СМИРНОВ,

врач психиатр-нарколог Каменецкой ЦРБ.

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750 жителей района состоят сейчас на наркологическом учете. Из них 111 женщин. 39 подростков – на профилактическом учете, в группе контроля.