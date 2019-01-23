В США разработали программу фактчекига в реальном времени

В США разработали программу, которая способна мгновенно проверять информацию, пишет «Нож». Инновация принадлежит разработчикам из университета Дьюка. Мы выяснили, как она работает.

Использовать алгоритм можно, например, во время телепередачи. Программа находит в речи оратора неверное утверждение и указывает на него: на экране появляется окно с опровержением. Исходя из опроса жителей США, технология очень востребована. Тем не менее в СМИ пока никто не решается испытать на себе алгоритм в действии.

Программа соотносится с такими базами, как Politifact, Factcheck.org и The Washington Post. Это позволяет ей быстро определять, правдиво то или иное утверждение либо нет. По мнению специалистов, хорошим поводом её протестировать станут предвыборные кампании в США.