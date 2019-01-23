В Беларуси разрешили вещание украинскому телеканалу

Сегодня, 24 января, Министр информации Александр Карлюкевич подписал приказ о выдаче разрешений на распространение иностранных телепрограмм «UA», «KazakhTV» и «Хабар 24».

О запуске, например, украинского телеканала «UA» Порошенко и Лукашенко договорились ещё в далёком 2014-ом. А разговоры на эту тему велись только в 2017-2018 годах. В скором времени беларусы смогут увидеть на нём социальный и образовательный контент об Украине.

Формат казахских каналов «KazakhTV» и «Хабар 24» – информационно-познавательный. Они вещают на казахском, русском, английском и кыргызском языках.