|
В Беларуси разрешили вещание украинскому телеканалу
>
Сегодня, 24 января, Министр информации Александр Карлюкевич подписал приказ о выдаче разрешений на распространение иностранных телепрограмм «UA», «KazakhTV» и «Хабар 24».
О запуске, например, украинского телеканала «UA» Порошенко и Лукашенко
Формат казахских каналов «KazakhTV» и «Хабар 24» – информационно-познавательный. Они вещают на казахском, русском, английском и кыргызском языках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 24 января, Министр информации Александр Карлюкевич подписал приказ о выдаче разрешений на распространение иностранных телепрограмм «UA», «KazakhTV» и «Хабар...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)