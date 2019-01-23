С 1 февраля в Беларуси значительно вырастут пособия на детей до трех лет

С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком до трех лет. По информации TUT.by , выплаты на первого ребенка станут выше более чем на 33% и составят 362,46 руб. (сейчас – 329,04 руб.).

Пособие на второго и последующих детей с начала месяца будет равняться 414,24 руб. (сейчас – 376,04 руб.). Почти на 43% подрастут выплаты на ребенка-инвалида до 3 лет – 466,02 руб. (сейчас – 423,05 руб.).

Последний раз пособия на детей до трех лет повышали с 1 августа 2018 года. Тогда выплаты выросли от 17 до 21,87 руб. Напомним, размер пособий по уходу за ребенком до трех лет сейчас меняется раз в полгода и зависит от средней зарплаты по стране.

Кроме того, с начала февраля должен быть пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума. Точные цифры Министерство труда и соцзащиты пока не назвало.