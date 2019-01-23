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С 1 февраля в Беларуси значительно вырастут пособия на детей до трех лет
24.01.2019 18:50 — Разное | Аргументы и факты
С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком до трех лет. По информации
Пособие на второго и последующих детей с начала месяца будет равняться 414,24 руб. (сейчас – 376,04 руб.). Почти на 43% подрастут выплаты на ребенка-инвалида до 3 лет – 466,02 руб. (сейчас – 423,05 руб.).
Последний раз пособия на детей до трех лет повышали с 1 августа 2018 года. Тогда выплаты выросли от 17 до 21,87 руб. Напомним, размер пособий по уходу за ребенком до трех лет сейчас меняется раз в полгода и зависит от средней зарплаты по стране.
Кроме того, с начала февраля должен быть пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума. Точные цифры Министерство труда и соцзащиты пока не назвало.
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Рост выплат составит от 33,42 до 42,97 руб. в зависимости от вида пособия.
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