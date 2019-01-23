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Нацбанк планирует удержать инфляцию в пределах 5%

24.01.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Это следует из опубликованной карты основных задач на 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Нацбанк планирует удержать инфляцию в пределах 5%

Среди приоритетов регулятор выделяет повышение эффективности своей деятельности, развитие финансового рынка, защиту прав потребителей финансовых услуг, обеспечение безопасного и надёжного функционирования банков, а также продолжение деятельности по дедолларизации.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Это следует из опубликованной карты основных задач на 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Среди приоритетов регулятор...
 
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Светлы шлях
Единство
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