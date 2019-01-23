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«Михаил Турецкий часто вспоминает в интервью, что его отец нашёл жену в Пуховичах»

24.01.2019 19:20 — Разное | СТВ  
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Упоминание небольшой деревни Пуховичи можно отыскать в документах середины XVI века, рассказали в программе «Центральный регион». С тех пор Пуховичи известны, в первую очередь, как еврейское поселение. Например, перепись конца XIX века приводит впечатляющие цифры – из 2 тысяч жителей местечка семитами являлись около 1800.

Вадим Кушнеров, заведующий краеведческим музеем ГУО «Пуховичская средняя школа»:
В актовых книгах можно чётко проследить историю. В XVI веке это местечко было подарено князю Щастному Головчинскому. Потом переходило из рук в руки разным представителям шляхты, в том числе знаменитым, по тогдашним меркам, семействам ВКЛ. И история местечка – прежде всего история, конечно же, евреев. Здесь известный был выходец в XVII веке – Иуда Пуховицех, который умер в Палестине – известный проповедник. Интересная история начала XX века. Есть знаменитый такой коллектив – хор Турецкого.

Михаил Турецкий, руководитель, часто вспоминает в своих интервью, что его отец нашёл жену, то есть маму Михаила Турецкого, именно в Пуховичах, когда приезжал сюда к родственникам в гости перед войной, вывез её в Москву.

Дважды Герой Советского Союза, знаменитый военачальник советский Яков Смушкевич тоже тут нашёл себе супругу, в Пуховичах, и некоторое время они тут проживали. В 1924 году выходец из Пуховичей Шифман в США образовал общество помощи выходцам из Пуховичей в США.
 
 
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Упоминание небольшой деревни Пуховичи можно отыскать в документах середины XVI века, рассказали в программе «Центральный регион». С тех пор Пуховичи известны, в...
 
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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