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«Михаил Турецкий часто вспоминает в интервью, что его отец нашёл жену в Пуховичах»
Упоминание небольшой деревни Пуховичи можно отыскать в документах середины XVI века, рассказали в программе
Вадим Кушнеров, заведующий краеведческим музеем ГУО «Пуховичская средняя школа»:
Дважды Герой Советского Союза, знаменитый военачальник советский Яков Смушкевич тоже тут нашёл себе супругу, в Пуховичах, и некоторое время они тут проживали. В 1924 году выходец из Пуховичей Шифман в США образовал общество помощи выходцам из Пуховичей в США.
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Упоминание небольшой деревни Пуховичи можно отыскать в документах середины XVI века, рассказали в программе «Центральный регион». С тех пор Пуховичи известны, в...
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