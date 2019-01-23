Горнолыжные курорты Беларуси признали лучшими в СНГ

Лучшими горнолыжными курортами в СНГ признали Логойск и Силичи в Беларуси.

На втором месте – казахстанский Чимбулак, на третьем — азербайджанские Шахдаг и Туфандаг, передает «МИР 24».

Согласно рейтингу аналитического агентства «ТурСтат», составленного на основе опроса туристов, курорты Беларуси получили 32% голосов респондентов, Казахстана – 23%, а Азербайджана – 16% голосов респондентов.

Среди популярных горнолыжных курортов СНГ также оказался армянский Цахкадзор, получивший 8% голосов. Помимо него туристам понравились кыргызстанский Каракол и узбекистанский Чимган, которые высоко оценили 6% опрошенных.

О том, что помогло горнолыжным курортам Беларуси стать лучшими в Содружестве, в интервью «МИР 24» рассказала представитель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова.



— В Беларуси нет высоких гор. Благодаря чему горнолыжным комплексам страны удалось обойти казахстанский Чимбулак и азербайджанский Шахдаг?

В.К.: Прежде всего, это соотношение цены и качества. Сутки проживания в горнолыжных курортах Беларуси обходятся в около 70 долларов, включая питание. Кроме того, они расположены близко к России, там общаются по-русски и любят российских туристов.



— Когда курорты Логойск и Силичи появились? Когда стали популярны не только в самой Беларуси, но и за ее пределами?

В.К.: Они появились около 15 лет назад. Когда их создавали, думали, что это какая-то диковинка и не понимали в них смысла. Это привело, в частности, к тому, что сами белорусы стали охотнее осваивать зимние виды спорта и облюбовали курорты. А через пять лет ими заинтересовались и иностранные граждане. Теперь Логойск и Силичи стали частью нашего туристического продукта.

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