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Горнолыжные курорты Беларуси признали лучшими в СНГ
24.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Лучшими
Согласно рейтингу аналитического агентства «ТурСтат», составленного на основе опроса туристов, курорты Беларуси получили 32% голосов респондентов, Казахстана – 23%, а Азербайджана – 16% голосов респондентов.
Среди популярных горнолыжных курортов СНГ также оказался армянский Цахкадзор, получивший 8% голосов. Помимо него туристам понравились кыргызстанский
О том, что помогло горнолыжным курортам Беларуси стать лучшими в Содружестве, в интервью «МИР 24» рассказала представитель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова.
В.К.: Прежде всего, это соотношение цены и качества. Сутки проживания в горнолыжных курортах Беларуси обходятся в около 70 долларов, включая питание. Кроме того, они расположены близко к России, там общаются по-русски и любят российских туристов.
В.К.: Они появились около 15 лет назад. Когда их создавали, думали, что это какая-то диковинка и не понимали в них смысла. Это привело, в частности, к тому, что сами белорусы стали охотнее осваивать зимние виды спорта и облюбовали курорты. А через пять лет ими заинтересовались и иностранные граждане. Теперь Логойск и Силичи стали частью нашего туристического продукта.
Полную версию интервью с экспертом смотрите в видеоматериале.
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Среди популярных горнолыжных курортов Содружества также оказались регионы Казахстана, Азербайджана, Армении, Кыргызстана и Узбекистана.
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