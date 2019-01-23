ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горнолыжные курорты Беларуси признали лучшими в СНГ

24.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Лучшими горнолыжными курортами в СНГ признали Логойск и Силичи в Беларуси.
На втором месте – казахстанский Чимбулак, на третьем — азербайджанские Шахдаг и Туфандаг, передает «МИР 24».

Согласно рейтингу аналитического агентства «ТурСтат», составленного на основе опроса туристов, курорты Беларуси получили 32% голосов респондентов, Казахстана – 23%, а Азербайджана – 16% голосов респондентов.

Среди популярных горнолыжных курортов СНГ также оказался армянский Цахкадзор, получивший 8% голосов. Помимо него туристам понравились кыргызстанский Каракол и узбекистанский Чимган, которые высоко оценили 6% опрошенных.  

О том, что помогло горнолыжным курортам Беларуси стать лучшими в Содружестве, в интервью «МИР 24» рассказала представитель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова.

— В Беларуси нет высоких гор. Благодаря чему горнолыжным комплексам страны удалось обойти казахстанский Чимбулак и азербайджанский Шахдаг?

В.К.: Прежде всего, это соотношение цены и качества. Сутки проживания в горнолыжных курортах Беларуси обходятся в около 70 долларов, включая питание. Кроме того, они расположены близко к России, там общаются по-русски и любят российских туристов.  

— Когда  курорты Логойск и Силичи появились? Когда стали популярны не только в самой Беларуси, но и за ее пределами? 

В.К.: Они появились около 15 лет назад. Когда их создавали, думали, что это какая-то диковинка и не понимали в них смысла. Это привело, в частности, к тому, что сами белорусы стали охотнее осваивать зимние виды спорта и облюбовали курорты. А через пять лет ими заинтересовались и иностранные граждане. Теперь Логойск и Силичи стали частью нашего туристического продукта. 

Полную версию интервью с экспертом смотрите в видеоматериале.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди популярных горнолыжных курортов Содружества также оказались регионы Казахстана, Азербайджана, Армении, Кыргызстана и Узбекистана.
 
Новости дня
Новости разные
 
Четверо брестчан из музшколы №1 получили премии спецфонда Президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика