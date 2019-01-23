Уникальная выставка, посвященная 60-летию Белгосцирка, открылась в Минске

Выставка "Дивертисмент", посвященная 60-летию Белгосцирка, открылась в галерее "Университет культуры" в среду, 23 января.

Экспонатами данной выставки, проходящей во Дворце Республики, являются и "зверье" Белгосцирка, и сами артисты, и традиционные афиши и документы.

На церемонии открытия выставки артисты исполняли свои номера.

"Выставка продлится всего две недели, надеюсь, она вызовет интерес. Потому что она уникальная, по-настоящему цирковая", - отметил художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас.

Он также отметил, что выставка отражает все этапы развития белорусского государственного цирка – от строительства его основного здания в 1958 году и первой программы, премьера которой состоялась 11 февраля 1959 года, до Первого минского международного фестиваля циркового искусства, недавно прошедшего в Беларуси.

"Новейший период отражен очень ярко, представлен прекрасными костюмами, которые используются в наших постановках, действующим реквизитом, сделан даже макет цирка, чтобы можно было понять, как он выглядит с высоты птичьего полета", - рассказал журналистам В.Григалюнас.

Выставка "Дивертисмент" продлится до 4 февраля.

"1 февраля мы открываем программу, посвященную нашему чудесному дому. Она так и называется "Чудесный дом". В этой программе речь пойдет не только о Белгосцирке, но и о той основе, которая заложена под Белгосцирком", - пообещал художественный руководитель цирка.

Адрес галереи: Октябрьская площадь, 1 (Дворец Республики).

Время работы: вторник – суббота, 11.00 - 19.00, вход свободный.