Янукович может подать ходатайство о помиловании - судья

Экс-президент Украины Виктор Януковича имеет право подать ходатайство о помиловании после решения Оболонского районного суда Киева приговорить его к 13 годам лишения свободы.

"В соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, суд разъясняет стороне защиты право Януковича подать ходатайство о помиловании", - сказал после оглашения приговора в четверг председательствующий по делу о госизмене судья Владислав Девятко, разъясняя вердикт участникам процесса.