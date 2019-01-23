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Янукович может подать ходатайство о помиловании - судья

24.01.2019 19:43 — Разное | Интерфакс  
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Экс-президент Украины Виктор Януковича имеет право подать ходатайство о помиловании после решения Оболонского районного суда Киева приговорить его к 13 годам лишения свободы.

"В соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, суд разъясняет стороне защиты право Януковича подать ходатайство о помиловании", - сказал после оглашения приговора в четверг председательствующий по делу о госизмене судья Владислав Девятко, разъясняя вердикт участникам процесса.

 
 
 
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Экс-президент Украины Виктор Януковича имеет право подать ходатайство о помиловании после решения Оболонского районного суда Киева приговорить его к 13 годам...
 
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