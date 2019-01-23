Латвийскому арбитру сломали ногу в матче КХЛ

Сложным переломом ноги завершился матч чемпионата КХЛ между "Витязя" и "Торпедо" для одного из судей.

"На 3-й минуте матча «Витязь» (Московская область) – «Торпедо» (Нижний Новгород) травму получил главный судья Эдуард Одиньш. Арбитр не смог продолжить игру", - сообщили в пресс-службе КХЛ .



Э.Одиньш на "скорой помощи" был доставлен в одну из больниц Подольска, где после обследования ему был диагностирован закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.

"Я присутствовал на игре и сейчас нахожусь рядом с Эдуардом. В скором времени он будет перевезён в Москву. Одиньш получил тяжелую травму после игрового эпизода и столкновения с одним из игроков, в действиях которого не было никакого умысла, это несчастный случай", - сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Он также отметил, что Одиньш мужественно переносит серьезнейшее повреждение.

"Я уверен, он вернётся в строй. Судейский корпус КХЛ, коллеги, - все мы сейчас с Эдуардом и сделаем всё, чтобы его выздоровление было максимально быстрым", - пообещал он.