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Латвийскому арбитру сломали ногу в матче КХЛ

24.01.2019 19:23 — Разное | Интерфакс  
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Сложным переломом ноги завершился матч чемпионата КХЛ между "Витязя" и "Торпедо" для одного из судей.

"На 3-й минуте матча «Витязь» (Московская область) – «Торпедо» (Нижний Новгород) травму получил главный судья Эдуард Одиньш. Арбитр не смог продолжить игру", - сообщили в пресс-службе КХЛ.

Латвийскому арбитру сломали ногу в матче КХЛ
Э.Одиньш на "скорой помощи" был доставлен в одну из больниц Подольска, где после обследования ему был диагностирован закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.

"Я присутствовал на игре и сейчас нахожусь рядом с Эдуардом. В скором времени он будет перевезён в Москву. Одиньш получил тяжелую травму после игрового эпизода и столкновения с одним из игроков, в действиях которого не было никакого умысла, это несчастный случай", - сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Он также отметил, что Одиньш мужественно переносит серьезнейшее повреждение.

"Я уверен, он вернётся в строй. Судейский корпус КХЛ, коллеги, - все мы сейчас с Эдуардом и сделаем всё, чтобы его выздоровление было максимально быстрым", - пообещал он.

 
 
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Сложным переломом ноги завершился матч чемпионата КХЛ между "Витязя" и "Торпедо" для одного из судей. "На 3-й минуте матча «Витязь» (Московская область) – «Торпедо»...
 
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