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В ЕС заявили о скором появлении механизма внешнеторговых расчетов с Ираном

24.01.2019 19:06 — Разное | Интерфакс  
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Работа по подготовке специального механизма (Special Purpose Vehicle - SPV) для внешнеторговых расчетов стран Евросоюза с Ираном хорошо продвинулась, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Коцьянчич.

"Я надеюсь, что очень скоро будет объявление (об SPV - ИФ). Мы работаем над этим вместе с государствами-членами. Такова ситуация на сегодня", - ответила пресс-секретарь на вопрос о степени готовности механизма специального назначения в четверг в ходе брифинга в Брюсселе.

Она добавила, что в связи с этим "осуществляется много контактов и проходит много совещаний на разных уровнях".

Специальный механизм создается из-за решения информационной системы SWIFT отключить иранский банковский сектор. Решение принято из-за антииранских санкции США.

 
 
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Работа по подготовке специального механизма (Special Purpose Vehicle - SPV) для внешнеторговых расчетов стран Евросоюза с Ираном хорошо продвинулась, заявила официальный...
 
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