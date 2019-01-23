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Впервые в истории Беларуси средняя зарплата превысила 1000 рублей
Средняя зарплата за декабрь составила 1115,3 рубля, впервые в истории Беларуси превысив 1000 рублей (с учетом деноминации).
Размер средней зарплаты соответствует 523 долларам, если считать по среднему курсу за декабрь,
В ноябре зарплата составляла 994 рубля. Год тому назад, в декабре 2017-го, — 995,2 рубля, после чего в январе 2018 снизилась до 859 рублей, а в феврале до 850. После этого начался рост.
Самой высокой за последнее время средняя зарплата была в июле 2014 года — 621 доллар (тогда это было 6.455.266 рублей).
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Средняя зарплата за декабрь составила 1115,3 рубля, впервые в истории Беларуси превысив 1000 рублей (с учетом деноминации).
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