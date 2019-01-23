Впервые в истории Беларуси средняя зарплата превысила 1000 рублей

пише т НН. Размер средней зарплаты соответствует 523 долларам, если считать по среднему курсу за декабрь,т НН.





В ноябре зарплата составляла 994 рубля. Год тому назад, в декабре 2017-го, — 995,2 рубля, после чего в январе 2018 снизилась до 859 рублей, а в феврале до 850. После этого начался рост.

Самой высокой за последнее время средняя зарплата была в июле 2014 года — 621 доллар (тогда это было 6.455.266 рублей).



