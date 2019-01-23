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Путин поддержал Мадуро

24.01.2019 19:56 — Разное | Партизан  
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в условиях обострившегося внутриполитического кризиса в стране. Об этом в четверг, 24 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Российский лидер отметил, что «деструктивное внешнее вмешательство» нарушает основополагающие нормы международного права, и призвал искать решение проблемы «в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога», пишет Лента.ру.

Мадуро в свою очередь поблагодарил Москву за принципиальную позицию по сложившейся в Венесуэле ситуации.

Также лидеры двух стран подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении сотрудничества в различных сферах.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают попытку узурпации верховной власти в Венесуэле. В частности, он отметил, что в Москве обеспокоены заявлениями, которые «не исключают вмешательство извне третьих стран во внутренние дела Венесуэлы».


 
 
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в условиях обострившегося внутриполитического...
 
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Светлы шлях
Единство
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