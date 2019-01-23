Путин поддержал Мадуро

Владимир Путин

Фото: Алексей Никольский / ТАСС





пишет Лента.ру. Российский лидер отметил, что «деструктивное внешнее вмешательство» нарушает основополагающие нормы международного права, и призвал искать решение проблемы «в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога»,Лента.ру.





Мадуро в свою очередь поблагодарил Москву за принципиальную позицию по сложившейся в Венесуэле ситуации.





Также лидеры двух стран подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении сотрудничества в различных сферах.





Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают попытку узурпации верховной власти в Венесуэле. В частности, он отметил, что в Москве обеспокоены заявлениями, которые «не исключают вмешательство извне третьих стран во внутренние дела Венесуэлы».



