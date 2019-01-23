Кирилл Шимко: Макгрегор и Хабиб — это, извините, два пацана. Их даже мужчинами назвать сложно

В преддверии соревнований Кирилл Шимко рассказал, какой сувенир вручил бы Владимиру Путину, крут ли Андрей Арямнов и почему бои UFC — обман.





Состязания по силовому атлетизму MF CUP "Мир фитнеса" проведет с 25 по 26 января. Призерам есть за что побороться, на кону отличные призы:





1-е место — полное членство в клубе на 12 месяцев (абонемент "Бассейн и фитнес");

2-е место — полное членство в клубе на 6 месяцев (абонемент "Бассейн и фитнес");

3-е место — полное членство в клубе на 3 месяца (абонемент "Бассейн и фитнес").





Соревнования включают четыре дисциплины:





— жим лежа;

— подтягивания на перекладине;

— отжимания от брусьев;

— планка.





Прессболу (с сокращением). Стоимость участия в MF CUP — 10 руб. Для членов клуба участие бесплатно. Интервью спортсмена(с сокращением).





Кирилл, не так давно вы оценивали выступления звездных стронгменов в японском шоу "Гигант-убийца!" чуть ли не с императорского трона, в финале победитель сражался с вами как с одним из самых сильных людей планеты, а тут любительский турнир, простые парни… Часто приглашают на подобные мероприятия?

Да нет, не часто. Клуб "Мир фитнеса" был партнером нашего фестиваля здоровья "Шимко собирает друзей", что проходит под Минском. Теперь и я могу сделать для товарищей что-то полезное.





Участники будут соревноваться в жиме лежа, подтягивании на перекладине, отжимании от брусьев и планке. Не против, если немного поговорим о каждой из дисциплин?

Да, разумеется.





Что из перечисленного в свое время было труднее для вас?

Не стал бы использовать слово труднее: оно довольно общее. Для достижения конкретных целей используются разные упражнения, рассчитываются разные объемы нагрузки. Планку, например, я вообще никогда не делаю. Можно сказать, даже не знаю, что это такое (смеется). Это что-то именно из сферы фитнеса, но не силовых дисциплин.





Есть мнение, особенно среди девушек, что планка полезна тем, кто желает сбросить лишний вес…

Это нормальная статическая нагрузка, позволяющая укрепить мышцы. Вообще для человека хороша любая физическая нагрузка. Каждый человек должен быть так или иначе физически активен. В противном случае… Не хочется даже перечислять недуги, к которым приводит отсутствие заботы об организме. Активным нужно быть — это залог здоровья.













Расскажите, как лучше вести подготовку к состязаниям в дисциплине "жим лежа".

Вроде простой вопрос, но ответить на него не так легко. Тут не расскажешь в двух предложениях. Существует множество тренировочных комплексов, наборы сопутствующих упражнений. Для каждого профессионального спортсмена подбор оптимальной программы индивидуален. В идеале, если хотите достичь успеха, говорю сейчас о любой дисциплине, нужен тренер, который эту программу подберет, будет дорабатывать и видоизменять ее, следить за прогрессом, искать, экспериментировать, направлять вас через пробы и ошибки. Для совсем уж начинающих сейчас существует множество материалов, видеокурсов.





Каков ваш рекорд в жиме лежа? Есть цель его побить?

Если говорить о разовом рекорде, когда-то давно жал 230 килограммов. Без экипировки, по-простому. Но давно уже не практиковался именно в жиме лежа. Подчеркну, конкретно это упражнение меня никогда особо не вдохновляло. Лично на меня эффект всегда производили более сложные упражнения: приседания со штангой, становая тяга — туда напирал.





Чтобы добиться серьезного результата в каком-либо движении, ему нужно посвятить все ваше время. Сконцентрироваться на его шлифовке и бить в одну точку. В жиме лежа я этого не делал: уповал на развитие других способностей — спина, ноги…





Подтягивание и отжимание от брусьев — одни из излюбленных упражнений в армии. Нужно ли налегать на них, если просто хочешь построить красивое тело?

Разумеется. Подтягивание поможет тем, кто желает иметь внушительную, широкую спину. Брусья — это отличное развитие трицепса, укрепление грудных мышц. Кстати говоря, отжимание на брусьях — как раз одно из вспомогательных движений для тех, кто увлекается жимом лежа.





Тема, интересующая многих. Вы, уже будучи лауреатом "Книги рекордов Гиннесса", рассказывали, что не едите много мяса. Это вообще реально? Можно ли стать стронгменом лишь на кашах, курице, рыбе и обезжиренном твороге?

Можно, вы перечислили основные продукты. Питание — обширный вопрос, два человека будут иметь различные точки зрения в определенные периоды жизни. Где брать белок для строительства мышечных волокон, тканей, если не в мясе? Хотя, если рассуждать с точки зрения оздоровления организма, мясо — не очень хороший продукт. Оно "закисляет" организм, запускает множество неоднозначных биохимических процессов. Я этим интересуюсь, читаю много соответствующей литературы, просматриваю видеоролики. Но атлет — не просто человек, занимающийся фитнесом, лечебной физкультурой. Все сильнейшие спортсмены, которых я знаю по всему миру, самые сильные люди этой планеты, включают в рацион белки животного происхождения, и в первую очередь мясо. Оно богато железом, цинком, витаминами, необходимыми силачам.





Если не планируете ставить рекорды, наращивать мышечную массу, то и рацион ваш может отличаться. В принципе от природы люди не рождаются мускулистыми, так не задумано изначально. Если обратимся к истории, увидим, что богатыри встречались не так уж часто. Да, попадались большие сильные люди, генетически крепкие, но даже у них мышцы не торчали во все стороны. То, что происходит сейчас, — определенное веяние моды. Ходить в зал, тренироваться, становиться гипермускулистым… Имею в виду большую мускулатуру у чемпионов. Повторюсь, пока не встречал атлетов, поднимающих тяжелые веса, бьющих рекорды и не употребляющих при этом белки животного происхождения.





А что по ограничениям? Часто можете позволить себе бургер или шоколадку?

Если говорить обо мне, нужно понимать, что я не бодибилдер, для которого важно нарастить максимальную мышечную массу при минимальной жировой прослойке. Я живой человек и особенно в последнее время иногда могу себе позволить тот же шоколад, еще что-то. Важно лишь придерживаться определенного распорядка. Простые углеводы можно употреблять в первой половине дня, во второй стараюсь избегать приемов пищи, в которой они содержатся.





Также ранее вы упоминали, что обращаетесь к спортивному питанию лишь перед соревнованиями. Учитывая все достижения, в это нелегко поверить.

Основа спортивного питания — тот же белок, протеин. На протяжении дня в организм должно поступать достаточное его количество — это строительный материал для мышечной ткани. Но если у человека сбалансированный рацион, если человек составляет программу питания, следит за подбором продуктов, протеин можно и не покупать. Протеин — это просто удобно. Выпил коктейль — и все, не нужно ничего выдумывать.









Знаю, что вы не любите, когда вас называют сильнейшим человеком Беларуси. Тем не менее порой слышишь такую формулировку. Есть от кого защищать звание или конкурентов-богатырей в стране не видно?

Всегда хорошо, когда молодежь воспитывается на правильных примерах. Даже из личного опыта знаю, что много молодых людей, увидев, как я передвигаю танки и самолеты, вдохновились и пошли заниматься, тренироваться. Они сами мне об этом писали. Их это увлекло, они тоже захотели стать сильными. Касаемо состязаний стронгменов как дисциплины, экстремального вида спорта… Чтобы что-то развивалось, должна быть база, какая-то подпитка, финансирование, спонсорский интерес. К сожалению, состязания силачей, проводимые по всему миру, — не олимпийский вид спорта. Его могут популяризировать отдельные люди вроде меня, но никакой системы нет. Нет финансирования, поэтому и занимаются этим лишь энтузиасты, увлеченные. Их достаточно, но о какой-то массовости говорить не приходится.





Как дела у вашего товарища и напарника Павла Сороки, с которым вы сделали немало удивительных вещей?

Это мой близкий друг. Человек работает, у него большая семья, тренировками в данный момент он лишь поддерживает здоровье. Чувствует себя прекрасно, все у него хорошо.





На вашем сайте говорится, что у красоты, искусства нет конкретных стандартов. А в искусстве стронгменов? Иначе говоря, можно ли сказать, что Кирилл Шимко, который может сдвинуть башенный кран, сильнее, например, обладателя мировых рекордов по тяжелой атлетике Андрея Арямнова? По каким критериям сравнивать?

Очень интересный вопрос вы задали. Сила многогранна. Допустим, перед нами отличный рукоборец, чемпион по армрестлингу. Денис Цыпленков, например. Это один из самых сильных людей-рукоборцев на планете. Но, скажем, в становой тяге, в приседаниях со штангой он не покажет такого результата, как тот, кто целенаправленно занимается этими дисциплинами. А, допустим, человек, который присядет со штангой в 400 кг, не сможет порвать железную цепь. "Сила развивается в тех направлениях, которые ты выбираешь и совершенствуешь", — так говорил знаменитый олимпийский чемпион Юрий Власов, человек, который первым поднял над головой 200 кг.





Арямнов, конечно, красавчик. Толкать такой вес… У него здорово это получается. Но, например, если бы ему нужно было поднять, оторвать от земли большой камень, сделать движение, которое он не отрабатывал, возникли бы проблемы. Естественно, техника будет для него новой — такой результат, как в тяжелой атлетике, Андрей не покажет. Не потому, что он слабее, просто организм наш так устроен. Это как выяснять, кто лучше бегает — чемпион на дистанции в 100 метров или марафонец. Да эти люди и сложены будут по-разному. Помимо мышц, присутствует еще и моторика, мозг, который управляет двигательным аппаратом. Возьмем силачей. У мышц разное внутреннее строение. Многие слышали, что есть быстрые и медленные мышечные волокна, но если углубиться, обратиться, скажем, к трудам Виктора Селуянова, узнаем, что мышечные волокна делят на окислительные, промежуточные и гликолитические, высокопороговые и низкопороговые. Поэтому для стометровки нужно, чтобы были развиты, преобладали гликолитические волокна, для преодоления больших дистанций, выносливости — окислительные.





Это как теория относительности. Вот красоту не измеришь, нет такого прибора, в спорте же когда-то определили критерии, по которым можно выявить самых быстрых или сильных. По крайней мере, раз в четыре года на Олимпийских играх. И только относительно тех, кто развивается в той же дисциплине. Поднял самый большой вес — нет вопросов, самый сильный, но это лишь одно конкретное движение. Именно поэтому и нет на Земле самого сильного человека: нельзя быть сильнейшим во всем. Ты можешь стать лишь сильнейшим рукоборцем, тяжелоатлетом... В Японии, кстати, где я участвовал в шоу "Гигант-убийца!", собирали сильнейших людей из разных сфер, пытались свести их лбами, заставить соревноваться в непривычных для них дисциплинах. На это было очень интересно смотреть.





Как думаете, такое шоу сегодня имело бы успех у детей и подростков, которые раньше спорили, кто сильнее — Шварценеггер, Сталлоне или Ван Дамм, а сейчас фанатеют от блогеров-тинейджеров?

Наверняка будет интересно. Не верю, что публика кардинально изменилась.





В вашем Инстаграме есть видео, на котором вы сгибаете внушительный гаечный ключ и дарите его Александру Лукашенко. В другом посте вы рассказываете, как посетили турнир по боевому самбо в Сочи, где гостил Владимир Путин. С российским президентом не познакомились?

Пока нет (улыбается). Что подарил бы Путину? Тоже согнутый гаечный ключ. Это символ силы. Ну кто еще сможет так его скрутить? Не каждый человек. У вещи есть и конкретное предназначение — она служит подставкой для авторучки, не просто безделушка. Тут два смысла: с одной стороны, это напоминание, какой силой обладает человек, с другой — что большая сила должна поддерживать что-то хрупкое.





Помогало ли вам когда-либо в жизни умение сдвинуть с места тяжелый предмет?

Ну разумеется, мы же все живые люди. Но в каких-то случаях габариты скорее мешают, нежели помогают. Парень не маленький — возьмешь тумбочку переставить, а пройти в дверной проем с ней не можешь. В то же время я полезен, если надо вытолкать машину. Вы могли видеть на ТВ социальную рекламу, где я играю врача-силача. Я в медицинской форме, спешим на выезд, а проехать нет возможности… При съемках этого ролика я реально вживую поднимал этот автомобиль и перетаскивал его в реальном времени — никакого монтажа. Причем режиссер требовал отснять массу дублей, с разных сторон.





Вы говорили, что сложнее сдвинуть не физическое тело, а преодолеть психологический барьер, пробить бюрократию на пути к рекорду. Осталась еще мотивация? Что вообще можно сдвинуть больше крана или самолета?

Если честно, я утолил жажду рекордов, но кое-какие задумки есть. Не исключаю, что вы еще увидите что-то неординарное. Просто теперь подхожу к таким вопросам более взвешенно. Если и решусь на подобное, наверное, уже в рекламных целях. Достижения ради достижений не привлекают: слишком много их было в моей жизни. А вот стать лицом какой-либо компании, которая нашла бы применение моим способностям, было бы интересно.





Почему в программе "Я могу!" с Леонидом Якубовичем вас представили человеком с невероятным объемом легких? Почему решили удивлять россиян задуванием свечей?

Во-первых, в России не было еще такого рекорда, во-вторых, изменилась изначальная идея. Сперва планировали поставить автомобиль, который я должен был опрокинуть несколько раз вокруг оси, но в режиме студии это было очень трудно сделать технически. Организаторы, зная, что я могу одновременно надуть две грелки, предложили вариант со свечами. Режиссер сказал: "Давайте попробуем, это будет впечатляюще выглядеть".





У вас есть мечта?

Да, но, пожалуй, озвучивать не стану. Как говорят, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о планах. Вот сбудется, тогда и сможем обсудить. Мне вообще не очень нравится картина, когда, например, два спортсмена уже на пресс-конференции перед тем, как выйти в ринг, начинают друг другу рассказывать, кто, кого, чего и как. Вспомните хотя бы известный случай с Александром Карелиным. "Непобедимый" японец рассказывал, что русского богатыря он разорвет, будет крушить и метать, уложит за 30 секунд… Ну и что? Вышел Карелин — и этого японца едва смогли унести. Вот чего этот человек добился? Японец выставил себя посмешищем. Это не сильный человек в моем понимании, а неуверенный, раз любит языком чесать.





Делать нужно, а когда сделаешь, говорить уже ничего не будешь. Мне симпатичен русский дух: Карелин, Федор Емельяненко. Это люди достойные, уважаемые, скромные, уверенные в себе — пример духа и характера. А эти выскочки вроде Макгрегора… Да это не бойцы! Попались бы они кому-нибудь на улице примерно в такой же ситуации... Это просто маркетинг — больше ничего, обман людей. Да что там было у них с Хабибом? Два, извините, пацана — по-другому не скажешь. Их даже мужчинами сложно назвать в этом смысле. Легкая весовая категория, повалтузились в этом ринге… Ну что это? А заставили обратить на себя столько внимания! Даже российский президент с ними фото делает. Это маркетинг, а проще говоря, большой обман. Да ничего там не было: выливали друг на друга какую-то грязь. Это вообще аморально и безнравственно.



Совет участникам турнира от Кирилла Шимко:

Если атлет ставит цель добиться результата, он его добьется. Главное — иметь большое внутреннее желание и не бояться тяжелой работы. Звучит очень просто, но это и есть залог успеха в любой сфере — мотивация и труд. Будь верным своему делу и делай, делай.

Справка. Достижения героя интервью, включенные в "Книгу рекордов Гиннесса": Кирилл Шимко вместе с Павлом Сорокой протащили на 5,1 м танк Т-34 (31 т) — 2008 г. Шимко без посторонней помощи протянул танк Т-26 (11,5 т) на 5,25 м — 2013 г. Шимко удалось в одиночку протащить башенный кран (118,6 т) на 1,4 м — 2015 г.

Фото и видео: личный архив героя, sporter.md