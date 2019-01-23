Белоруска в Каракасе: «Люди очень устали и ничего не боятся»

. Belsat.eu пообщался с белоруской, которая сейчас – в Каракасе. В ходе столкновений с силами безопасности от огнестрельных ранений уже погибли более 20 человекпообщался с белоруской, которая сейчас – в Каракасе.





Протесты проходят на фоне катастрофической экономической ситуации в Венесуэле. Вину за это возлагают на президента Мадуро, который недавно пошел на второй срок. Во время многотысячной демонстрации в Каракасе 23 января оппозиционный лидер Хуан Гуаидо объявил себя новым президентом, после чего произошли столкновения между протестующими и полицией.





По данным неправительственной общественной организации «Венесуэльский криминальный форум», в целом по стране число погибших по состоянию на первую половину дня 24 января достигло 23 человек, сотни получили ранения и более 200 были арестованы.





Мы связались с белорусским Вероникой Андрасюк, которая живет в столице Венесуэлы с семьей. Она отмечает, что на ней и ее близких протесты пока сильно не отразились, но соседи и знакомые активно в них участвуют.





фото РИА новости





«Все друзья – на улице, очень потрясены и сильно переживают. У людей есть надежда, что что-то изменится, политическая ситуация изменится. Сейчас она очень неоднозначна. Протестов было уже много, и они обычно кончаются одинаково – силовым удушением со стороны властей», – говорит Вероника.

По ее мнению, главная причина, по которой венесуэльцы вышли на улицы, – экономический кризис.





«На самом деле, люди очень устали и уже ничего не боятся. Они устали не то чтобы от режима Мадуро, а от уровня жизни, к которому все пришло при нынешнем правительстве. Венесуэльцев загнали в ситуацию, когда цены растут каждый день. Все спрашивают: а как дальше жить, если ты вчера мог купить пять продуктов, а сегодня только один?», – говорит собеседница.





Что касается оппозиционера Гуаидо, провозгласившего себя президентом, белоруска отмечает:





«Думаю, сейчас венесуэльцы готовы пойти следом за любым лидером, который пообещает улучшение».





Хуан Гуаидо уже имеет поддержку руководителей таких стран как США, Канада, Бразилия, Аргентина, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Гондурас. Также его признали законным президентом Грузия, Чили и Эквадор.





На стороне правительства Мадуро остаются Куба, Мексика, Боливия, Уругвай, Турция. легитимность Мадуро признала и Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал события в Венесуэле «попыткой узурпации верховной власти» в стране. По его словам, это противоречит и нарушает основы и принципы международного права. Он также добавил, что в Кремле «обеспокоены заявлениями о вмешательстве третьих стран во внутренние дела Венесуэлы».





Какова позиция Беларуси?





В МИД Беларуси заявили, что несмотря на сложную обстановку в Венесуэле, инцидентов с участием граждан Беларуси не зарегистрировано.





Комментируя события в Венесуэле, белорусское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что позиция Беларуси в этом вопросе не изменилась.





«Мы с сопереживанием отслеживаем ситуацию в Венесуэле. Считаем, что все проблемные вопросы должны решаться самим венесуэльским обществом и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции. Венесуэльский народ может самостоятельно справиться с трудностями, которые возникают, без вмешательства извне», – заявил официальный представитель МИД Анатолий Глаз.





В МИД также отметили, что белорусы, которые находятся там в рамках выполнения социального заказа правительства Венесуэлы, продолжают его выполнять.



