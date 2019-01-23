МВД объявляет конкурс!

Министерство внутренних дел объявляет о проведении конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел и внутренних войск Беларуси.

К участию приглашаются редакции, творческие коллективы и отдельные журналисты, телеоператоры, фотомастера средств массовой информации, интернет-сайтов, внештатные авторы, в том числе сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск.

В этом году традиционный список номинаций («Проект года», «Лучшая районная газета», «Лучший автор», «Лучший видеоролик социальной рекламы», «Лучшая фоторабота», «Лучший интернет-проект», «Лучший корпункт») дополнится тремя новыми:

«Сообща против наркоугрозы» — за весомый вклад в работу по профилактике наркомании и наркопреступности;

«На малой родине служу» -за лучший материал или сюжет о сотруднике территориального органа внутренних дел, который родился и служит на родной земле;

«100-летию белорусского уголовного розыска посвящается» — за популяризацию деятельности сотрудников уголовного розыска.

К рассмотрению принимаются материалы, размещённые в СМИ и интернете с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Работы с пометкой «На конкурс» следует направить не позднее 1 марта 2019 года по адресу: 220030, г. Минск, ул. Городской Вал, 4, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, управление информации и общественных связей.

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