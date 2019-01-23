Тема недели: Первый Национальный форум по устойчивому развитию

Первый национальный форум по устойчивому развитию прошел в Минске при участии госсектора и партнеров, а также международных представителей.

Более 400 человек - представители МИД, Минэкономики, Минтруда и соцзащиты, Минэнерго, Минприроды, Нацстата, Национальной академии наук, ПВТ, промышленных предприятий, ведущих вузов, а также общественных организаций и объединений, представители агентств ООН и международные эксперты - обменялись мнениями и озвучили свои предложения по дальнейшей работе в области ЦУР и необходимых мерах для ее совершенствования, наметили ориентиры на кратко-, средне- и долгосрочную перспективы.

На форуме был представлен национальный опыт Беларуси по достижению ЦУР и рассмотрены реализация Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года и подготовка Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Дана оценка готовности Беларуси к мониторингу достижения ЦУР, организации работы в регионах. Отдельное внимание уделено имплементации Беларусью рекомендаций экспертов ООН (миссия MAPS) по ускорению достижения ЦУР и взаимодействию с международными партнерами.





В 2015 году государства - члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для Беларуси. Над этим работают Национальный координатор по достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию (куда входят представители всех госорганов), партнерская и другие группы, гражданское общество и международные организации. Все их предложения будут отражены в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Программные документы, законодательные акты также будут опираться на цели Повестки-2030.

Задачи Повестки-2030 были поставлены в Беларуси на госуровне задолго до ее принятия - Александр Лукашенко

Об этом говорится в приветствии Президента Беларуси Александра Лукашенко, которое он направил участникам первого Национального форума по устойчивому развитию.





Приветствие на открытии форума озвучил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. "Программа преобразований в экономической, социальной и природоохранной сферах, которая рассматривалась на саммите ООН в 2015 году, актуальна для всего мира и высоко оценена международным сообществом. Задачи развития, обозначенные в Повестке-2030, были поставлены в Беларуси на государственном уровне задолго до ее принятия. В данном направлении мы добились высоких результатов", - подчеркнул в своем приветствии Президент.

"Все достижения в области здравоохранения, образования, продовольственной безопасности, гендерного равенства, бережного отношения к окружающей среде, поддержки малоимущих широко признаны и являются составной частью глобальных целей, по которым оценивается прогресс нашего государства", - отметил Александр Лукашенко.

Архитектура управления ЦУР в Беларуси высоко оценена многими странами - Марианна Щеткина

Об этом заявила журналистам национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина перед открытием в Минске первого Национального форума устойчивого развития.





В работе по Целям устойчивого развития рекомендованы три уровня: глобальный, национальный и региональный. "На глобальном наша страна уже представила свой доклад в 2017 году, на региональном провели большую конференцию, где собрали страны регионов Европы и СНГ, выступили с инициативой создания партнерской сети национальных координаторов по достижению ЦУР. Предложение поддержано в Европе и ООН. А теперь проводим национальный форум, на котором подводим итоги за полтора года работы и намечаем дальнейшие планы, - сказала Марианна Щеткина. - За это время проделана большая работа. Создана национальная платформа для предоставления отчетности по ЦУР, все цели закреплены за государственными органами. Выстроена архитектура управления, которая нравится многим. И мы с удовольствием делимся своим опытом".

По мнению Марианны Щеткиной, опыт любого государства в достижении ЦУР может быть интересен, поскольку каждое из них выстраивает свою систему.





И при тесном взаимодействии не придется заново изобретать колесо, если у кого-то уже выработан эффективный подход. "Границы сегодня условны, нельзя поделить воздух, воду и другие богатства - реки, моря, атмосфера общие. Каждый человек хочет жить в хороших условиях, быть здоровым и благополучным, получать образование и иметь хорошую работу", - отметила Марианна Щеткина.

Беларусь заняла 23-е место среди 156 стран в достижении ЦУР за 2018 год

Беларусь получила высокую оценку по региону Восточной Европы и Центральной Азии в достижении глобальных Целей устойчивого развития за 2018 год. Об этом заявила национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина на первом Национальном форуме устойчивого развития в Минске.

Беларусь много работает над формированием положительного имиджа на мировой арене. Различные показатели развития страны и работы по устойчивому развитию позволяют занимать высокие позиции в глобальных рейтингах. Марианна Щеткина обратила внимание на такой важный рейтинг, как индекс достижения глобальных Целей устойчивого развития за 2018 год. "Он рассчитывается для 156 стран мира на основе 100 показателей, связанных с выполнением ЦУР. Беларусь заняла в нем 23-е место (76 баллов из 100) и в целом получила оценку выше средней по региону Восточной Европы и Центральной Азии", - сказала она.





По словам национального координатора, эти цифры подтверждают, что проводимая работа дает свои результаты. "Но мы только в начале пути, нам еще многое предстоит сделать для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие нашей страны. Что для этого нужно? Не оставаться в стороне. Хотелось бы, чтобы цель нашего первого форума "В устойчивое будущее - вместе!" была принята обществом и стала своего рода национальной идеей", - добавила Марианна Щеткина.

Повесткой-2030 государствам рекомендовано проводить трехуровневый анализ прогресса достижения ЦУР: глобальный, региональный, национальный. И Беларусь придерживается этого подхода. В 2017 году на международном уровне страна представила свой добровольный доклад о ходе выполнения Повестки-2030. Также Беларусь участвовала в представлении доклада ЕАЭС по устойчивому развитию в штаб-квартире ООН, а год назад сама организовала региональный форум национальных координаторов, посвященный построению партнерства стран и организаций, вовлеченных в непосредственную работу по достижению ЦУР.

"Проведены парламентские слушания. А первый национальный форум - это национальный обзор проводимой в стране работы по выполнению Повестки", - заключила Марианна Щеткина. Она также поблагодарила всех национальных партнеров, страновую команду ООН и Дортмундский международный образовательный центр за конструктивное сотрудничество.

Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси - 2035 будет сформирована до конца года

Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси до 2035 года будет сформирована до конца 2019 года, заявил премьер-министр Сергей Румас на первом Национальном форуме по устойчивому развитию.

"Выстроена работа в направлении имплементации Целей устойчивого развития в стратегические и программные документы страны. Уже в текущем году будет сформирована Национальная стратегия устойчивого развития страны до 2035 года. Этот документ станет связующим звеном между приоритетами устойчивого развития на национальном уровне и глобальными целями в этой области", - отметил Сергей Румас.





По словам премьер-министра, вопросы реализации повестки дня ООН и достижения ЦУР являются важным государственным приоритетом и находятся в центре внимания Совета Министров.

Разрабатывается ряд стратегических документов, их реализация поможет в устойчивом развитии лесного хозяйства, туризма, обеспечит гармонизацию национальных стандартов с международными.

"С учетом требований повестки дня в области устойчивого развития уже скорректированы около половины действующих в стране государственных программ. Более того, с 1 февраля этого года подготовка любого нормативного правового акта будет осуществляться с учетом всестороннего и объективного прогноза предполагаемых последствий его принятия, включая соответствие Целям устойчивого развития. Такое решение правительство примет уже в ближайшее время", - добавил Сергей Румас.

ООН высоко оценивает опыт Беларуси в достижении ЦУР

Беларусь достигла внушительных результатов в реализации Повестки-2030, и ее работа и опыт, приверженность Целям устойчивого развития высоко ценятся на глобальном уровне. Об этом заявила первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед в своем видеообращении на первом Национальном форуме устойчивого развития в Минске.

"Участие всего общества имеет решающее значение для активной трансформации, необходимой до 2030 года. Взаимодействие парламента и исполнительной власти, гражданского общества, науки и частного сектора всегда положительно влияет на достижение поставленных целей. К счастью, многое уже сделано в Беларуси. Ваша страна демонстрирует поразительный прогресс. Правительство прошло большой путь в выстраивании национальной политики по достижению Целей устойчивого развития", - сказала Амина Мохаммед.





Она подчеркнула высокий уровень координации участников всех уровней при составлении доклада Беларуси о выполнении Повестки-2030, презентованном на глобальном форуме в 2017 году. Особенно впечатляющие, по ее словам, амбициозные программы по формированию инклюзивного общества, предоставлению равных возможностей людям с инвалидностью.

Амина Мохаммед призналась, что ее также обнадеживает продолжающийся обмен между ООН и национальными властями лучшими международными практиками, например, в части совершенствования ухода за больными и маломобильными людьми, предотвращения различных форм насилия. И она приветствовала работу по формированию Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. "Я уверена, мы можем предоставить всестороннюю поддержку стране при формировании этой стратегии и имплементации странового видения на глобальном уровне. Беларусь продолжит играть важную роль в последующих процессах, в том числе на высоком уровне", - заключила Амина Мохаммед.

Сотрудничество с Беларусью крайне важно для ООН - Эггер

Сотрудничество с Беларусью крайне важно для ООН. В Организации благодарны белорусской стороне за решительные усилия в реализации Целей устойчивого развития. Об этом журналистам заявила помощник Генерального секретаря ООН, директор регионального бюро ПРООН по Европе и странам СНГ Мирьяна Сполярич Эггер.





Директор регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ впервые посещает Беларусь в этой должности. Мирьяна Сполярич Эггер отметила, что рада этой возможности и рассчитывает провести встречи с представителями министерств и ведомств, в том числе Минэкономики, Минприроды.

"Для нас сотрудничество с Беларусью является крайне важным, - подчеркнула она. - Рада возможности побывать здесь, встретиться с представителями правительства".

Мирьяна Сполярич Эггер поблагодарила белорусскую сторону за усилия по реализации ЦУР, их национализацию. Говоря о первом Национальном форуме по устойчивому развитию, директор регионального бюро ПРООН отметила, что мероприятия такого рода крайне важны, поскольку служат диалоговой площадкой для представителей госорганов, науки, гражданского общества, частного сектора. "Для них это возможность собраться и обсудить, как использовать ЦУР во благо населения", - сказала Мирьяна Сполярич Эггер. Она добавила, что благодаря таким форумам повышается осведомленность граждан о Целях и их значении.

Минтруда назвало ключевые направления развития занятости и мотивации труда

Более эффективные механизмы мотивации труда, развитие всех форм предпринимательства и самозанятости граждан, а также формирование условий для непрерывного обучения и повышения квалификации - ключевые направления работы по устойчивому развитию человеческого потенциала в Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты, руководитель межведомственной рабочей группы по социальным вопросам Совета по устойчивому развитию Валерий Ковальков на сессии Национального форума по устойчивому развитию.

"Одним из ключевых элементов устойчивого развития и повышения доходов населения выступает формирование условий для достойного труда - Цель №8. Это и высокопроизводительные рабочие места, и достойная оплата труда", - сказал Валерий Ковальков.

Приоритетные задачи в области оплаты труда в рамках Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года: обеспечение соответствия темпов роста заработной платы и производительности труда; разработка действенных механизмов мотивации труда высококвалифицированных специалистов; широкое применение таких систем оплаты труда, как участие в прибылях, оплата по трудовому рейтингу, дополнительные мотиваторы (социальные льготы и компенсации, страхование медицинских расходов и т.д.).

Создание высокопроизводительных рабочих мест напрямую связано с индустриализацией регионов, освоением новых производств. Особая роль отводится таким формам занятости, как развитие малого и среднего предпринимательства, семейного бизнеса, самозанятости населения. Важное направление - расширение практики применения нестандартных форм занятости, содействие развитию Е-занятости (дистанционная занятость, телеработа) и других форм организации труда с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Большая роль отводится развитию Национальной системы квалификаций, разработке профессиональных стандартов. В 2018 году утвержден первый из 45 запланированных стандартов - на такой вид трудовой деятельности, как оценочная. В целом для разработки профстандартов выбраны три сферы наиболее массовые с точки зрения занятости: обслуживание; машиностроение; энергетика и возобновляемые источники энергии.

Выделил Валерий Ковальков и такие аспекты, как развитие инклюзивной занятости (в том числе через развитие социального предпринимательства), женского и молодежного бизнеса.

Концепция в интересах пожилых людей должна быть разработана в Беларуси в этом году

Национальная концепция в интересах пожилых людей должна быть разработана в Беларуси в этом году. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на сессии Национального форума по устойчивому развитию.

"Удельный вес людей старше 65 лет в Беларуси составляет около 15%. Прогнозы к 2020 году - более 20%. Это вызов. Как решать вопросы старения населения так, чтобы наши граждане пожилого возраста жили активной и здоровой жизнью? Мы уже приступили к разработке национальной концепции в интересах пожилых граждан. Ее основные направления: спорт, здоровье, образование, культура", - сказала Ирина Костевич. Она отметила, что в 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси должна составлять 78,7 года. Важно сделать так, чтобы у людей старшего возраста было достаточно возможностей чувствовать себя востребованными, самореализовываться как можно дольше.





Заведующая отделом развития инновационных форм социального обслуживания НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Наталия Милькота рассказала о предложениях в сфере активного долголетия. По ее словам, сейчас необходимо менять подходы в работе системы социальной защиты. С одной стороны, она должна, как прежде, оказывать пожилым необходимые услуги, помощь, но с другой - стимулировать активность пожилых. "В стране сейчас повсеместно внедряются инновации, формы работы типа Института третьего возраста. Пожилых обучают компьютерной грамотности, другим современным навыкам, предлагают активные занятия, к примеру скандинавскую ходьбу. Развивается волонтерское движение, в котором сами пожилые становятся учителями, обучают других по принципу равный - равному, - привела примеры Наталия Милькота.

Она рассказала, как пожилые граждане могут вносить вклад в экономику: оказывать услуги нянь молодым родителям и ухода за престарелыми, применять свой опыт и компетенции в реализации местных инициатив.

Старение населения в сельской местности идет более выраженными темпами, поэтому именно в регионах должна быть сосредоточена работа по внедрению инноваций. "Жить и развиваться устойчиво сельские регионы могут только, если будет использоваться потенциал пожилых", - заключила Наталия Милькота.