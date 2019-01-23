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В интернете появились снимки секретного российского тяжелого беспилотника

24.01.2019 20:41 — Разное | Партизан  
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Фотоснимки появились на военном форуме и в телеграм-канале. В интернете появились фотографии новейшего российского ударного беспилотного летательного аппарата, построенного с применением стелс-технологии.

В интернете появились снимки секретного российского тяжелого беспилотника
Это новый беспилотный комплекс тяжелого класса С-70 "Охотник", говорится в сообщениях.

Фотоснимки появились на военном форуме paralay.iboards.ru, где их опубликовал пользователь под ником NoName. Подробной информации об этом пользователе на форуме в открытом доступе нет, сообщает Русская служба Би-би-си.

В тот же день фотоснимки были опубликованы в телеграм-канале Fighterbomber. Русская служба Би-би-си не располагает информацией о том, кому они принадлежат.

На серии из четырех снимков виден летательный аппарат на летном поле. На трех фотографиях его буксирует трактор К-700, еще на одном он находится на аэродроме уже без сопровождения. Фотографий аппарата в воздухе не опубликовано.

Ранее сообщалось, что работу над проектом тяжелого беспилотника ведет корпорация "Сухой". Об этом в 2014 году впервые заявил в эфире "Эха Москвы" руководитель программ военной авиации ОАК Владимир Михайлов.

В июне 2018 года "Интерфакс" со ссылкой на анонимный источник сообщил, что состоялась выкатка беспилотника, и что первый полет должен состояться в 2019 году.

"Стелс"

О самом летательном аппарате не известно почти ничего. В интернете фигурирует его максимальная взлетная масса в 20 тонн, что примерно на полторы тонны больше, чем у базовой модификации истребителя МиГ-29.

На снимках видно, что "Охотник" оснащен одним двигателем. Судя по изображениям, на аппарате сейчас установлено множество датчиков и сенсоров.

Известно, что при разработке дрона использовались технологии снижения радиозаметности, и это видно по его форме - он построен по схеме "летающее крыло".


MIKHAIL TERESHCHENKO/TASS
Image caption
Т-50, аналогичный тому, на котором испытываются системы БПЛА "Охотник"

Как сообщает блог bmpd, связанный с российским Центром анализа стратегий и технологий, в качестве летающей лаборатории по отработке некоторых систем "Охотника" с 2018 года используется летный опытный образец истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-3 с бортовым номером "053".

В рамках программы ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) в России был разработан истребитель пятого поколения Су-57.

Тяжелые беспилотники США

В США существовало несколько программ создания тяжелых ударных беспилотников.


Правообладатель иллюстрацииAFP
Image caption
X-47B во время взлета с палубы авианосца

В рамках программы Joint Unmanned Combat Air Systems компании Boeing и Northrop Grumman пытались разработать некий универсальный аппарат для флота и ВВС. Программа велась с 2006 года, но ее сначала переориентировали на создание чисто палубного аппарата (Unmanned Carrier Launched Airborne Surveillance and Strike (UCLASS), а затем в 2016 году и вовсе свернули.

Тем не менее Northrop Grumman успел построить два летающих прототипа X-47B, которые выполнили серию показательных полетов с посадками на аэродромы и авианосцы.

В Пентагоне решили, что американская авиационная промышленность пока не в состоянии производить боевой ударный беспилотник с приемлемыми характеристиками. Однако военное ведомство объявило новый конкурс, в рамках которого предложило продолжить исследования в этом направлении, создав нечто более скромное - палубный беспилотный самолет-заправщик.

Корпорация Boeing, работавшая над экспериментальными беспилотниками X-45 с начала нулевых годов, выиграла конкурс.

RQ-170 Sentinel в руках у иранцев

Американская корпорация Lockheed Martin разработала свою версию стелс-беспилотника RQ-170 Sentinel. О нем известно довольно мало, этот дрон был разработан в начале 2000-х годов и использовался спецслужбами.


Правообладатель иллюстрацииGETTY IMAGES
Image caption
Иранцы построили макет сбитого RQ-170 Sentinel и установили его на площади во время парада в 2012 году в Тегеране

4 декабря 2011 года один RQ-170 Sentinel пропал в западной части Афганистана, недалеко от границы с Ираном, и спустя несколько дней его показали по иранскому телевидению.

Официальный Тегеран тогда заявил, что беспилотник был захвачен в результате операции с применением технологий электронной войны. Американские военные сказали, что аппарат попал в руки иранцев из-за неисправности.

Тогда специалисты отмечали, что RQ-170 не был сверхвысокотехнологичным аппаратом, но в любом случае он был построен с применением технологий снижения радиозаметности и попал в руки иранцев в относительно целом состоянии.

Правообладатель иллюстрацииAFP
Image caption
Китайский беспилотный разведывательно-ударный дрон CH-7, созданный с использованием технологий "стелс"

В ноябре 2018 года на китайском авиакосмическом салоне в Чжухае был представлен тяжелый беспилотный летательный аппарат CH-7.

Он также сделан по схеме "летающее крыло" и в нем использовались технологии снижения радиозаметности "стелс". Предполагается, что дрон совершит свой первый полет в 2019 году.

Внешне CH-7, как и российский "Охотник", похож на RQ-170 Sentinel. Однако это еще не означает, что российский и китайский беспилотники были скопированы с американского - все они используют технологии "стелс", а одним из способов снижения заметности является особая форма аппарата.


 
 
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Фотоснимки появились на военном форуме и в телеграм-канале. В интернете появились фотографии новейшего российского ударного беспилотного летательного аппарата,...
 
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