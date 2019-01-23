"У шкафа и ванной одна дверь на двоих». Что пишут российские туристы о брестском Hilton





Фото: booking.com





TUT.BY изучил отзывы на популярных сайтах бронирования, чтобы узнать, какое впечатление осталось у гостей после пребывания в новострое. изучил отзывы на популярных сайтах бронирования, чтобы узнать, какое впечатление осталось у гостей после пребывания в новострое.





Двери для посетителей Hampton by Hilton в Бресте открыл в конце ноября. Первое время отзывов на сайтах бронирования было мало. Наплыв рецензий наблюдается в январе. Подавляющее большинство из них от российских путешественников.





На сайте booking.com брестский Hilton получил 9,3 балла из 10 на основании 78 отзывов. Посетители хвалят дружелюбный персонал, комфортные номера и хорошее расположение для путешествующих за границу.





«Удобное расположение (прям на трассе), мы остановились на ночь после пересечения границы. Приехали поздно, нас быстро заселили, лобби-бар круглосуточно — пицца, сэндвичи и т.п. В общем голодными спать не легли. Очень удобные кровати. Отличный завтрак (деткам даже сделали свежие вафли со взбитыми сливками), что не мало важно начало с 6.00, и уже в 7.00 мы продолжили свой маршрут», — написал пользователь из России под ником Антон. Из минусов он выделил только отсутствие детских каналов в телевизоре. Это не помешало посетителю поставить отелю 10 баллов.





А вот его соотечественник Денис выставил всего 6,2 балла. Плюсы он описал сжато: «достаточно хорошо». А среди недостатков гостиницы отметил:





«Запах химических материалов, душно, если открыть окно, шумно».





Россиянка Дарья назвала брестский Hilton «стильным и современным». Однако отметила, что номер «совершенно непродуманный».





«Если бы не особенности номера, поставила бы 10 из 10», — отметила пользователь.





В номере Дарью смутили его маленькие размеры, отсутствие полочек для одежды и полотенцесушителя в ванной:





«Ну и главный прикол, шкаф и ванная расположены рядом, и у них одна дверь-купе на двоих. Именно одна дверь, не две! Она может закрыть либо одно, либо другое. То есть, если вы закрываетесь в ванной, тем самым вы открываете шкаф. Это еще можно пережить, но вот наоборот — когда нужен открытый шкаф, и это автоматически закрывает дверь в ванную (т.е. человек не может туда зайти или наоборот выйти…). При всей красоте и удобстве номера, это все очень странно. Такое ощущение, что дизайнеры этой красоты сами никогда не путешествовали и слабо себе представляют, что именно важно человеку, который заходит в номер после дальней дороги».





Дарья поставила Hampton by Hilton 8,3 балла.





Юлия осталась своим пребыванием довольна и поставила высший бал:





«Хилтон он и в Африке Хилтон. Все супер, номера чистые, кровати удобные, завтраки вкусные. Порадовали цены в ресторане, для Хилтона очень хорошие. Стейки были великолепные, выбор вин хороший. Для транзитных путешественников вариант лучший в Бресте».





На сайте tripadvisor.com свои рецензии на брестский Hilton оставили только 12 пользователей. Суммарно отель получил 4,5 звезд из пяти.





Пользователь dema-demagog из Московской области поставил гостинице всего три звезды:





«Новенький городской отель. Молодой расторопный персонал. Своя автостоянка. Хорошее место, чтобы набраться сил после и перед прохождением границы. Цены в баре весьма приемлемы, чтоб посидеть так… в легкую. В номере немного напрягала единая дверь для туалета и гардероба, с хорошей такой щелью. По мне, непродуманное решение, тем более, что вентиляция санузла не очень активная».





Москвичка под ником Natalia S оценила Hampton by Hilton на пятерочку. В своем отзыве она отметила удачное расположение для транзитных путешественников из Европы в Россию:





«Очень ждали открытия. Останавливались в подобном в Варшаве, Брест не разочаровал. Чисто, вкусно, дружелюбно, тихо. Оснащение номера несколько скромнее чем в других городах цепочки, но все необходимое есть и даже более. Большая охраняемая парковка. Отель совсем новый, полагаю все будет еще лучше. Еще бы тапочки».





А вот ее землячка Axinia-m наобот пишет, что не советовала бы останавливаться в отеле. Она поставила всего две звезды.





«Мне не понравился запах в комнате и отеле. Кажется, что при отделке отеля использовались очень дешевые материалы, которые ужасно пахнут. Комната очень простая, кровать неудобная. Персонал на ресепшене сказал нам, что завтрак будут подавать до 11.00. Мы спустились в 10.40 и завтрак уже закончился. Официант дал нам еды и сказал, что завтрак был до 10.00. Отель расположен очень далеко от исторической части города, но возле главной дороги», — написала пользователь на английском языке.

