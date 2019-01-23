







сообщает realty.tut.by Новым постановлением был расширен обязательный перечень работ по капремонту жилых домов, которые будут выполняться за счет бюджета и ежемесячных отчислений жильцов на капремонт. В этот перечень вошла и установка терморегуляторов на отопительных приборах в квартирах,realty.tut.by





— Что касается в целом организации поквартирного учета тепловой энергии, то в обязательном порядке при проведении капитального ремонта многоквартирные жилые дома будут оснащаться системами регулирования тепловой энергии, что позволит в первую очередь потребителю, с одной стороны, влиять на уровень теплопотребления в жилых помещениях, с другой — производить расчет и оплату исключительно того объема тепловой энергии, который был потреблен, — рассказал начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Андрей Ромашко. — Причем необходимость обязательной установки именно приборов регулирования отопления сегодня в приоритете.





При этом индивидуальные счетчики учета тепла — только в проекте, и вместе с терморегуляторами их ставить не будут. И какой тогда в этом всем смысл?





— В первую очередь мы говорим о том, что должны предоставить возможность потребителям заниматься вопросами регулирования [тепла]. Вопрос расчета по этим приборам — это уже вопрос исключительно потребителей, который на сегодняшний день зависит от нескольких факторов. В первую очередь — экономических. Но в целом практика показывает, что жилые дома, которые занимаются хотя бы регулированием, сокращают общее теплопотребление на 12%. Поэтому даже возможность регулирования позволит обеспечить отсутствие перетопа в отдельных жилых помещениях. То есть это мероприятие направлено на перспективу. Но сегодня мы уже предусматриваем эти вопросы при организации капремонта, — ответил Андрей Ромашко.



