Белорусы стали покупать больше дорогих товаров





Белорусы стали покупать больше бытовой техники, товаров для дома, автомобилей, товаров для спорта и туризма.

Потребление одежды, обуви и товаров для детей напротив сократилось. К такому выводу пришла площадка объявлений Куфар после того, как сравнила покупательское поведение белорусов в 2017 и 2018 годах.





Чтобы определить, на какие сегменты товаров растет спрос, а на какие падает, Куфар сравнил данные о доле покупок в разных товарных категориях по отношению к общему объему сделок, совершенных в 2017 и 2018 годах. Такой подход позволил получить более точные цифры с учетом того, что с каждым годом все больше белорусов заказывают товары и услуги в интернете.

"Аудитория Куфара, — а это 1,6 млн уникальных пользователей в месяц, — представляет репрезентативный срез всего белорусского общества. Благодаря этому на основе данных нашей площадки мы можем делать выводы о тенденциях среди интернет-аудитории в целом – то есть среди всех тех, кто готов к покупкам в сети, — прокомментировала исследование Лиля Хедина, начальник отдела маркетинга Куфара.

График показывает, как привычные траты белорусов перераспределяются в пользу более дорогих товаров. Так, в 2018 белорусы покупали на 9% больше автомобилей, мотоциклов и запчастей, на 10% больше мебели, чем в 2017, на 11% чаще заказывали товары для ремонта и интерьера.





В среднем ценовом сегменте росли такие категории, как товары для хобби, спорта и туризма (+ 17%), для сада и огорода (+13%). По сравнению с 2017 годом доля успешно закрытых лотов в категории “Услуги” увеличилась на 27%. Однако последнее не обязательно свидетельствует о том, что белорусы стали заказывать значительно больше услуг в сети, отмечает отдел аналитики Куфара. Причина быстрого роста связана с тем, что сервисы для заказа услуг только недавно стали активно развиваться в Байнете. К тому же объем сегмента (предложение) гораздо меньше, чем в таких категориях, как товары для дома, автомобили или техника.

О том, что белорусы стали покупать больше дорогих товаров, свидетельствуют также данные сервиса Куфар Недвижимость . В количественном выражении в 2018 году по всей Беларуси было приобретено на 17,3% больше квартир, чем в 2017 и на 17,7% больше дачных домов и коттеджей. На 10,2% выросло количество сделок с участками, на 21,2% — с гаражами и на 22,4% с комнатами и долями квартир. Количество сделок с коммерческой недвижимостью в 2018 было на 23,8% больше, чем в 2017.