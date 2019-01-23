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В Беларуси приняты меры по ужесточению антитабачного законодательства

24.01.2019 21:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси ужесточается антитабачное законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси приняты меры по ужесточению антитабачного законодательства

Изменения затронут, в  том числе,  электронные сигареты. Основная цель декрета, который подписал сегодня Президент – ограничение доступности сигарет и  предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения.

В Беларуси приняты меры по ужесточению антитабачного законодательства

Среди ряда мер – расширение перечня мест, где курение запрещено.

В Беларуси приняты меры по ужесточению антитабачного законодательства

В Беларуси приняты меры по ужесточению антитабачного законодательства
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси ужесточается антитабачное законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Изменения затронут, в  том числе, ...
 
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