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В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами
Новости Беларуси. Шаг навстречу пониманию. В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысячи учеников по всей стране сегодня завели интересные знакомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С виду очень скромный, Ян Амбражевич – в десятке лучших юниоров. В спорт пришел 5-летним мальчишкой, а сегодня он – нападающий в столичном хоккейном клубе. Формула будущего чемпиона – работай, пока другие отдыхают.
«Школа активного гражданина» сегодня стала его минутой славы. Об именитом однокласснике и друзья, и педагоги, возможно, так и не узнали, если бы на встречу с гимназистами не пришел хоккейный клуб «Юность-Минск». Интерес к гостям очевиден: актовый зал на 220 мест заполняется в течение считанных минут.
Виталий Есис, инструктор-методист хоккейного клуба «Юность-Минск»:
«ШАГ» – проект молодой. Синхронно сегодня маршируют во всех школах страны. Топ-персоны, интересные собеседники и актуальные вопросы реальности. Вот и в Витебский район в непривычном статусе отправилась съемочная группа СТВ.
Современные технологии буквально за руку привели в агрогородок Мазолово местные школьники. Достопримечательности и историю своей малой родины они превратили в увлекательное цифровое путешествие. Несколько месяцев работы, общение со старожилами, разработка маршрута. И готов новый проект – «QR-край».
Ярослав Шумский, учащийся 11 класса Мазоловской средней школы:
Региональный корреспондент Анастасия Аласания в свою очередь подготовила ответное слово для учеников. Новости о последних событиях в стране: политических, экономических, социальных.
Анастасия Аласания, СТВ:
Сами педагоги признаются, что угадать желания детей сложно. Кого они хотели бы видеть на следующей встрече и кто к ним в итоге придет? В одном можно не сомневаться – впереди только интересные знакомства.
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В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами
Новости Беларуси. Шаг навстречу пониманию. В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысячи учеников по всей стране сегодня завели интересные знакомства,...
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