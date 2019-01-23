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В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами

24.01.2019 21:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Шаг навстречу пониманию. В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысячи учеников по всей стране сегодня завели интересные знакомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами
К ним в гости пришли общественные деятели, спортсмены и даже журналисты. Цель таких встреч – дать старшеклассникам возможность задать волнующие вопросы, узнать чуть больше о взрослой жизни и помочь с выбором профессии.

С виду очень скромный, Ян Амбражевич – в десятке лучших юниоров. В спорт пришел 5-летним мальчишкой, а сегодня он – нападающий в столичном хоккейном клубе. Формула будущего чемпиона – работай, пока другие отдыхают.

В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами

Ян Амбражевич, учащийся 9 класса гимназии № 7 Минска:
Я еще дополнительно занимаюсь дома. У меня и скорость, быстрые руки.

В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами

«Школа активного гражданина» сегодня стала его минутой славы. Об именитом однокласснике и друзья, и педагоги, возможно, так и не узнали, если бы на встречу с гимназистами не пришел хоккейный клуб «Юность-Минск». Интерес к гостям очевиден: актовый зал на 220 мест заполняется в течение считанных минут.

В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами

В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами

Виталий Есис, инструктор-методист хоккейного клуба «Юность-Минск»:
От встречи ожидаем, что детям будет интересно узнать, что творится не только в стенах их школы, но и за пределами школы. Потому что развитие идет человека молодого, которому вступать во взрослую жизнь.

В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами

«ШАГ» – проект молодой. Синхронно сегодня маршируют во всех школах страны. Топ-персоны, интересные собеседники и актуальные вопросы реальности. Вот и в Витебский район в непривычном статусе отправилась съемочная группа СТВ.

В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами

Современные технологии буквально за руку привели в агрогородок Мазолово местные школьники. Достопримечательности и историю своей малой родины они превратили в увлекательное цифровое путешествие. Несколько месяцев работы, общение со старожилами, разработка маршрута. И готов новый проект – «QR-край».

В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами

В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами

Ярослав Шумский, учащийся 11 класса Мазоловской средней школы:
А вы знаете, что у нас здесь, в маленьком агрогородке, снимали фильм «Черная береза»? И сзади за мной сосна, видимо, по приколу выбрана для съемок фильма с таким названием.

В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами

Региональный корреспондент Анастасия Аласания в свою очередь подготовила ответное слово для учеников. Новости о последних событиях в стране: политических, экономических, социальных.

В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами

Анастасия Аласания, СТВ:
Молодежь интересуется. С QR-кодами, например, я вижу, что вы можете сохранять традиции Беларуси, своего родного края. И приумножать. Делать свой край еще интереснее.

В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами

Сами педагоги признаются, что угадать желания детей сложно. Кого они хотели бы видеть на следующей встрече и кто к ним в итоге придет? В одном можно не сомневаться – впереди только интересные знакомства.

В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысяча учеников Беларуси пообщались с журналистами и спортсменами
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Шаг навстречу пониманию. В рамках проекта «Школа активного гражданина» тысячи учеников по всей стране сегодня завели интересные знакомства,...
 
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