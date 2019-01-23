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Яков Зенько подвёл итоги на ЧЕ по фигурному катанию
Новости Беларуси. 24 января вся Беларусь болела за нашего фигуриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для Якова Зенько домашний чемпионат Европы второй в карьере. Признаётся: качественный лёд и поддержку публики почувствовал. Дома, как говорится, и стены помогают. Да ещё и родители – лучшие болельщики – совсем рядом.
Яков Зенько, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Беларусь):
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Новости Беларуси. 24 января вся Беларусь болела за нашего фигуриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Якова Зенько домашний чемпионат Европы...
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