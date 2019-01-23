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Яков Зенько подвёл итоги на ЧЕ по фигурному катанию

24.01.2019 21:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 24 января вся Беларусь болела за нашего фигуриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яков Зенько подвёл итоги на ЧЕ по фигурному катанию

Яков Зенько подвёл итоги на ЧЕ по фигурному катанию

Для Якова Зенько домашний чемпионат Европы второй в карьере. Признаётся: качественный лёд и поддержку публики почувствовал. Дома, как говорится, и стены помогают. Да ещё и родители – лучшие болельщики – совсем рядом.

Яков Зенько подвёл итоги на ЧЕ по фигурному катанию

Яков Зенько, участник чемпионата Европы по фигурному катанию (Беларусь):
Потрясающее чувство, когда выходил на лед. Это не передать словами. Поддерживали все мои родственники, все родные и близкие, которые меня знают, друзья. Поддерживали, безусловно.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 24 января вся Беларусь болела за нашего фигуриста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Якова Зенько домашний чемпионат Европы...
 
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